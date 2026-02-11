Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-17 стартовала в турнире с уверенной победы над Грецией U-17
Молодежные турниры
11 февраля 2026, 17:57 | Обновлено 11 февраля 2026, 18:14
Украина U-17 стартовала в турнире с уверенной победы над Грецией U-17

Украинцы забили соперникам три мяча, а пропустили только один

Украина U-17 стартовала в турнире с уверенной победы над Грецией U-17
УАФ

11 февраля юношеская сборная Украины U-17 матчем против сверстников из Греции стартовала на международном турнире в хорватском Порече.

Первый тайм прошел при преимуществе жовто-синих. Активностью в составе украинцев отличался Адам Гурам. Дважды его удары с острого угла заставляли голкипера греков демонстрировать свое мастерство. Однако в конце тайма и он был бессилен, Гурам ударом головой с близкого расстояния замкнул подачу с углового (1:0).

В начале второго тайма украинцы во второй раз реализовали стандарт: после подачи с углового защитник греков головой срезал мяч в собственные ворота (2:0). А еще через несколько минут Шукалович неотразимым дальним ударом довел счет до разгромного (3:0).

На 79-й минуте греки заработали и реализовали 11-метровый, сократив отставание. Впрочем, на большее соперника не хватило. В итоге – сборная Украины U-17 стартовала на турнире с победы над Грецией U-17 (3:1).

Следующий поединок подопечные Александра Сытника сыграют 13 февраля в 16:00 против Израиля U-17, а 16 февраля в 11:30 – против Хорватии U-17.

Товарищеский турнир среди юношеских сборных

1-й тур, 11 февраля 2025, Пореч (Хорватия)

Украина U-17 – Греция U-17 – 3:1 (1:0)

Голы: Гурам, 40, Тиозос, 51 (автогол), Шукалович, 54 – Сиозос, 79 (пен)

Украина U-17: Столяренко, Пилип`юк (Задоенко, 64), Смотрицкий (Приходько, 86), Онищук (к) (Курлатов, 86), Глец (Линников, 86), Шукалович (Онищук, 86), Гурам (Бандило, 73), Волошко (Зварич, 64), Угрик (Пилипчук, 46), Трохим (Рыбак, 46), Дзюринец (Гоч, 73)

Главный тренер: Александр Сытник

Греция U-17: Николаидис, Гусиос, Герсос, Мойсиадис (к), Матера, Поулопоулос (Сиозос, 46), Китос, Папасарафианос, Контраси, Цикас, Аргирy

Главный тренер: Василеос Пападакис

Предупреждения: Шукалович, 14, Трохим, 24 – Контраси, 27, Матера, 84

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-17

  • 11.02. 16:00. Украина – Греция – 3:1
  • 13.02. 16:00. Израиль – Украина
  • 16.02. 11:30. Хорватия – Украина

Видеозапись матча

Інфографіка

По теме:
Металлист 1925 – Чонбук – 1:1. Баптистелла забил. Видео голов и обзор матча
С голом новичка. Металлист 1925 сыграл вничью с чемпионом Южной Кореи
Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Греции U-17
сборная Греции по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник Украина - Греция видео голов и обзор автогол выбор редакции
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
