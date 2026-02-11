11 февраля в 16.00 юношеская сборная Украины U-17 играет матч против команды Греция U-17.

Сине-желтая команда под руководством Александра Сытника стартует на международном турнире в хорватском Порече.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соревнования, которые продлятся до 16 февраля, являются частью подготовки команды ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17.

Помимо греков соперниками сине-желтых будут сборные Израиля (13 февраля) и Хорватии (16 февраля).

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Ян Журавский (Бетис, Испания), Денис Столяренко (Легия, Польша), Богдан Семешко (Мункач Мукачево)

Защитники: Назар Смотрицкий (ЛНЗ Черкассы), Андрей Курлатов (Александрия), Данило Приходько (Полесье Житомир), Сергей Зварич (Карпаты Львов), Егор Онищук, Олег Пилипьюк (оба – Шахтер Донецк), Захар Онищук (Болонья, Италия)

Полузащитники: Святослав Бандило (Полесье Житомир), Иван Задоенко (Кривбасс Кривой Рог), Евгений Волошко, Арсений-Тимофий Трохим (оба – Шахтер Донецк), Александр Гоч (Рух Львов), Всеволод Линников (Штутгарт, Германия), Артем Рыбак (Барселона, Испания), Святослав Глец (Карпаты Львов)

Нападающие: Даниил Пилипчук (Легия, Польша), Адам Гурам (Хайдук, Хорватия), Максим Угрик, Олег Дзюринец (оба – Рух Львов)

Украина U-17 – Греция U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика