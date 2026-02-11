Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СЫТНИК: «Сборная будет отрабатывать свою модель игры на сборах в Хорватии»
Молодежные турниры
11 февраля 2026, 10:37 | Обновлено 11 февраля 2026, 11:43
46
0

СЫТНИК: «Сборная будет отрабатывать свою модель игры на сборах в Хорватии»

Сборная Украины U-17 примет участие в международном турнире

11 февраля 2026, 10:37 | Обновлено 11 февраля 2026, 11:43
46
0
СЫТНИК: «Сборная будет отрабатывать свою модель игры на сборах в Хорватии»
УАФ. Александр Сытник

С 8 февраля юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) проводит тренировочную работу в Хорватии.

Сине-желтые примут участие в международном турнире, где соперниками будут Хорватия, хозяева соревнований, а также команды Греции и Израиля.

На вопросы ответил главный тренер сборной Украины U-17 Александр Сытник.

– Что скажете о составе, на котором вы остановили свой выбор?

– У нас есть небольшие проблемы. Кто-то отсутствует из-за травм, в частности Ярослав Буравцов, а кто-то и по приятным причинам, как, например, Богдан Левицкий, который впервые поехал на сбор с первой командой Руха. К тому же сейчас мы взяли и новых игроков, которые проявили себя в декабре прошлого года на селекционном турнире. У нас серьезная конкуренция, поэтому будет интересно посмотреть на этот состав не только на тренировках, но и в матчах с достойными соперниками.

– В составе 7 легионеров. Именно этих футболистов вы хотели сейчас увидеть?

– Да. Мы долгое время следили за нападающим польской Легии Даниилом Пилипчуком, который является лучшим бомбардиром Польши в своем возрасте, забив за половину сезона 23 мяча. Сейчас он уже работает с командой U-19. Также есть у нас еще один новичок, Всеволод Линников из немецкого Штутгарта. Он уже 4 года в системе этого клуба и является вице-капитаном команды, играя практически без замен все матчи.

– Артема Рыбака из Барселоны отпустили без проблем?

– В принципе, да. У Барселоны завершился турнир, где она заняла первое место, поэтому Артем будет с нами.

– С соперниками на турнире знакомы?

– Мы не противостояли только Хорватии. С Грецией и Израилем уже встречались. Да, состав у них, наверное, будет изменен, но принцип игры этих сборных нам известен. Думаю, нас ждут интересные поединки.

– Кроме просмотра футболистов, какие еще цели будете преследовать на этом этапе подготовки?

– О селекции, которая никогда не прекращается, я уже сказал. Также мы хотим увидеть, как игроки смогут выполнять требования нашего тренерского штаба. И, конечно, будем пытаться отрабатывать нашу модель игры.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Ян Журавский (Бетис, Испания), Денис Столяренко (Легия, Польша), Богдан Семешко (Мункач Мукачево)

Защитники: Назар Смотрицкий (ЛНЗ Черкассы), Андрей Курлатов (Александрия), Данило Приходько (Полесье Житомир), Сергей Зварич (Карпаты Львов), Егор Онищук, Олег Пилипьюк (оба – Шахтер Донецк), Захар Онищук (Болонья, Италия)

Полузащитники: Святослав Бандило (Полесье Житомир), Иван Задоенко (Кривбасс Кривой Рог), Евгений Волошко, Арсений-Тимофий Трохим (оба – Шахтер Донецк), Александр Гоч (Рух Львов), Всеволод Линников (Штутгарт, Германия), Артем Рыбак (Барселона, Испания), Святослав Глец (Карпаты Львов)

Нападающие: Даниил Пилипчук (Легия, Польша), Адам Гурам (Хайдук, Хорватия), Максим Угрик, Олег Дзюринец (оба – Рух Львов)

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-17 на турнире в Хорватии

  • 11.02. Украина – Греция
  • 13.02. Израиль – Украина
  • 16.02. Хорватия – Украина

Юношеская сборная Украины U-17 во втором раунде отбора Евро-2026 будет выступать в группе 6 Лиги B, где соперниками будут команды Латвии и Албании. Турнир в группе с 3 по 9 июня примет Албания.

По теме:
Украина U-17 – Греция U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Я не хотел влезать в это болото». Тренер – о переходе из Динамо в Шахтер
«По пять тренировок в день». Экс-игрок Динамо – о работе с Яковенко
Александр Сытник сборная Греции по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Украина - Греция сборная Хорватии по футболу U-17 сборная Израиля по футболу U-17 Хорватия - Украина Израиль - Украина Богдан Левицкий Артем Рыбак
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Футбол | 11 февраля 2026, 07:02 17
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»

Большое интервью легенды футбола – о «Милане», Золотом мяче и пенальти в ворота Буффона

Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Футбол | 11 февраля 2026, 08:48 55
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией

Отмечается, что люди, которые работают с Мудриком – россияне

Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Футбол | 10.02.2026, 16:33
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Футбол | 11.02.2026, 06:05
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Сборная Украины – во второй корзине Дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Финал подготовки Динамо: осталось сыграть два матча
Футбол | 11.02.2026, 11:03
Финал подготовки Динамо: осталось сыграть два матча
Финал подготовки Динамо: осталось сыграть два матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
09.02.2026, 14:57 5
Футбол
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
10.02.2026, 07:38 6
Футбол
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 11
Футбол
Соперником Усика станет легендарный чемпион, который удерживал титул 12 лет
Соперником Усика станет легендарный чемпион, который удерживал титул 12 лет
09.02.2026, 11:51 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
10.02.2026, 03:33 7
Футбол
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем