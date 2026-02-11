СЫТНИК: «Сборная будет отрабатывать свою модель игры на сборах в Хорватии»

С 8 февраля юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) проводит тренировочную работу в Хорватии.

Сине-желтые примут участие в международном турнире, где соперниками будут Хорватия, хозяева соревнований, а также команды Греции и Израиля.

На вопросы ответил главный тренер сборной Украины U-17 Александр Сытник.

– Что скажете о составе, на котором вы остановили свой выбор?

– У нас есть небольшие проблемы. Кто-то отсутствует из-за травм, в частности Ярослав Буравцов, а кто-то и по приятным причинам, как, например, Богдан Левицкий, который впервые поехал на сбор с первой командой Руха. К тому же сейчас мы взяли и новых игроков, которые проявили себя в декабре прошлого года на селекционном турнире. У нас серьезная конкуренция, поэтому будет интересно посмотреть на этот состав не только на тренировках, но и в матчах с достойными соперниками.

– В составе 7 легионеров. Именно этих футболистов вы хотели сейчас увидеть?

– Да. Мы долгое время следили за нападающим польской Легии Даниилом Пилипчуком, который является лучшим бомбардиром Польши в своем возрасте, забив за половину сезона 23 мяча. Сейчас он уже работает с командой U-19. Также есть у нас еще один новичок, Всеволод Линников из немецкого Штутгарта. Он уже 4 года в системе этого клуба и является вице-капитаном команды, играя практически без замен все матчи.

– Артема Рыбака из Барселоны отпустили без проблем?

– В принципе, да. У Барселоны завершился турнир, где она заняла первое место, поэтому Артем будет с нами.

– С соперниками на турнире знакомы?

– Мы не противостояли только Хорватии. С Грецией и Израилем уже встречались. Да, состав у них, наверное, будет изменен, но принцип игры этих сборных нам известен. Думаю, нас ждут интересные поединки.

– Кроме просмотра футболистов, какие еще цели будете преследовать на этом этапе подготовки?

– О селекции, которая никогда не прекращается, я уже сказал. Также мы хотим увидеть, как игроки смогут выполнять требования нашего тренерского штаба. И, конечно, будем пытаться отрабатывать нашу модель игры.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Ян Журавский (Бетис, Испания), Денис Столяренко (Легия, Польша), Богдан Семешко (Мункач Мукачево)

Защитники: Назар Смотрицкий (ЛНЗ Черкассы), Андрей Курлатов (Александрия), Данило Приходько (Полесье Житомир), Сергей Зварич (Карпаты Львов), Егор Онищук, Олег Пилипьюк (оба – Шахтер Донецк), Захар Онищук (Болонья, Италия)

Полузащитники: Святослав Бандило (Полесье Житомир), Иван Задоенко (Кривбасс Кривой Рог), Евгений Волошко, Арсений-Тимофий Трохим (оба – Шахтер Донецк), Александр Гоч (Рух Львов), Всеволод Линников (Штутгарт, Германия), Артем Рыбак (Барселона, Испания), Святослав Глец (Карпаты Львов)

Нападающие: Даниил Пилипчук (Легия, Польша), Адам Гурам (Хайдук, Хорватия), Максим Угрик, Олег Дзюринец (оба – Рух Львов)

Календарь матчей юношеской сборной Украины U-17 на турнире в Хорватии

11.02. Украина – Греция

13.02. Израиль – Украина

16.02. Хорватия – Украина

Юношеская сборная Украины U-17 во втором раунде отбора Евро-2026 будет выступать в группе 6 Лиги B, где соперниками будут команды Латвии и Албании. Турнир в группе с 3 по 9 июня примет Албания.