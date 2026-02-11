Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан заинтересован в услугах талантливого украинца. Отправил скаутов
Италия
11 февраля 2026, 13:13 |
1126
0

Милан заинтересован в услугах талантливого украинца. Отправил скаутов

Перспективный вингер Максим Боднарюк провел очередной яркий матч в составе «Новары» U-17

11 февраля 2026, 13:13 |
1126
0
Милан заинтересован в услугах талантливого украинца. Отправил скаутов
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Боднарюк

Талантливый украинский вингер Максим Боднарюк заинтересовал итальянский «Милан», который отправил скаутов для просмотра матчей с участием 16-летнего футболиста.

Нападающий защищает цвета молодежной команды «Новары» (U-17) и провел яркий матч в чемпионате Италии, оформив дубль в ворота «Джана Эрминио».

Поединок завершился результативной ничьей, а Боднарюк попал в символическую сборную по итогам тура. Представители селекционного отдела «россонери» лично наблюдали за яркой игрой перспективного вингера.

Боднарюк является уроженцем Черновцов и начинал свою карьеру в академии «Буковины», где быстро стал одним из лидеров среди игроков своего возраста. После начала войны полузащитник перебрался в Италию, где договорился о сотрудничестве с «Новарой».

В первом сезоне в итальянском чемпионате украинец стал основным игроком и одним из важнейших футболистов для команды – провел 26 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Руха подписал контракт с клубом из Китая
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Клуб-дебютант УПЛ не договорился по Третьякову, но подпишет двух из Шахтера
Милан Новара трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитрий РИЗНЫК: «Я считаю, что мы переиграли ЛНЗ»
Футбол | 11 февраля 2026, 08:04 10
Дмитрий РИЗНЫК: «Я считаю, что мы переиграли ЛНЗ»
Дмитрий РИЗНЫК: «Я считаю, что мы переиграли ЛНЗ»

Украинский голкипер «Шахтера» прокомментировал спарринг с командой из Черкасс

Шахтер уступил ЛНЗ, Свитолина выиграла дерби, шлем Гераскевича на ОИ
Футбол | 11 февраля 2026, 11:10 0
Шахтер уступил ЛНЗ, Свитолина выиграла дерби, шлем Гераскевича на ОИ
Шахтер уступил ЛНЗ, Свитолина выиграла дерби, шлем Гераскевича на ОИ

Главные новости за 10 февраля на Sport.ua

Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Футбол | 10.02.2026, 16:33
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
Анонс 26-го тура АПЛ: множество топовых противостояний!
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
Олимпийские игры | 10.02.2026, 16:03
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
ОИ-2026. Золото Ботна, Пидручный – в топ-20. Прошла мужская индивидуалка
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Теннис | 10.02.2026, 21:19
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 3
Футбол
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 12
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 78
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 11
Футбол
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем