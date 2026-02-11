Милан заинтересован в услугах талантливого украинца. Отправил скаутов

Талантливый украинский вингер Максим Боднарюк заинтересовал итальянский «Милан», который отправил скаутов для просмотра матчей с участием 16-летнего футболиста.

Нападающий защищает цвета молодежной команды «Новары» (U-17) и провел яркий матч в чемпионате Италии, оформив дубль в ворота «Джана Эрминио».

Поединок завершился результативной ничьей, а Боднарюк попал в символическую сборную по итогам тура. Представители селекционного отдела «россонери» лично наблюдали за яркой игрой перспективного вингера.

Боднарюк является уроженцем Черновцов и начинал свою карьеру в академии «Буковины», где быстро стал одним из лидеров среди игроков своего возраста. После начала войны полузащитник перебрался в Италию, где договорился о сотрудничестве с «Новарой».

В первом сезоне в итальянском чемпионате украинец стал основным игроком и одним из важнейших футболистов для команды – провел 26 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.