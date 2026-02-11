ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Руха подписал контракт с клубом из Китая

30-летний нигерийский вингер Вив Соломон-Отабор, имеющий также английское гражданство и известный в Украине по выступлениям за «Рух», продолжит карьеру в чемпионате Китая.

О подписании игрока на правах свободного агента объявил тамошний «Нинбо», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Поднебесной.

О сроках трудового соглашения Соломона-Отабора с «Нинбо» не сообщается.

На контракте в «Рухе» нигерийский легионер был с начала 2022 по начало 2024 годов. Провел 42 матча за львовскую команду, отличившись в них 3 голами и 2 ассистами.

Последние полгода Вив пребывал в статусе свободного агента.