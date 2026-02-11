Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 февраля 2026, 13:35
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Руха подписал контракт с клубом из Китая

Вив Соломон-Отабор будет выступать за второлиговый «Нинбо»

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Руха подписал контракт с клубом из Китая
dongqiudi.com

30-летний нигерийский вингер Вив Соломон-Отабор, имеющий также английское гражданство и известный в Украине по выступлениям за «Рух», продолжит карьеру в чемпионате Китая.

О подписании игрока на правах свободного агента объявил тамошний «Нинбо», выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Поднебесной.

О сроках трудового соглашения Соломона-Отабора с «Нинбо» не сообщается.

На контракте в «Рухе» нигерийский легионер был с начала 2022 по начало 2024 годов. Провел 42 матча за львовскую команду, отличившись в них 3 голами и 2 ассистами.

Последние полгода Вив пребывал в статусе свободного агента.

Вив Соломон-Отабор Рух Львов трансферы чемпионат Китая по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
