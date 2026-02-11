Вратарь Динамо о голах: «У Трубина был фарт. Видел, Алиссон тоже побежал»

Вратарь Динамо Киев Руслан Нещерет высказался о голе кипера Бенфики Анатолия Трубина, а также тенденции, когда стражи ворот регулярно ходят в чужую штрафную.

– Трубин забил эффектно, очень красиво выглядело. Это, знаете ли, ситуативно. Я считаю, что это должен быть какой-то фарт, чтобы ты прибежал туда и забил такой гол, как он.

– Это нормальная тенденция, когда вратарь идет и спасает команду? Стоит ли задумываться над этим на тренировках, что может когда-нибудь будет такой момент, когда вратарь должен спасать не только у собственных ворот, но и у чужих?

– Мы сейчас смотрели матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль», там Алиссон побежал. Могли третий пропустить, а могли и забить второй, сравнять счет. Поэтому это все интуитивно, ситуативно – может подфартить, а может, и нет.