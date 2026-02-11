Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский тренер: «Весной этому клубу УПЛ будет сложнее»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 16:13 | Обновлено 11 февраля 2026, 16:16
Александр Бабич оценил перспективы черкасского ЛНЗ во второй части нынешнего сезона УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Известный украинский Александр Бабич оценил перспективы черкасского ЛНЗ во второй части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Александр Александрович, во вчерашнем спарринге «Шахтер» – ЛНЗ кипели страсти, словно это официальный матч. С чем это связано?

– Обычно подобные ситуации случаются на исходе сборов, когда у футболистов накопилась определенная физическая и психологическая усталость. Такие эмоции не украшают даже спарринги. Хотелось бы видеть больше футбола, а не околофутбольных разборок.

– ЛНЗ снова, как и в чемпионате, обыграл «Шахтер». Поможет ли это в будущем команде Виталия Пономарева в нравственной стойкости?

– Каждый матч, в котором получен положительный результат, придает команде уверенность. А во встрече с «Шахтером» и подавно. На финальной прямой подготовительного периода это очень важно. Схема игры 5-3-2, которая была в ЛНЗ, отрабатывалась в игре с сильным соперником, и она у черкасской команды сработала.

– В восьми спаррингах ЛНЗ только один раз сыграли вничью, все остальные матчи были выиграны. Команда близка к пику своих возможностей?

– Думаю, тот вертикальный и агрессивный футбол, который демонстрируют и демонстрировали подопечные Виталия Пономарева в первой части сезона, не изменился. Да, весной им будет сложнее, поскольку соперники уже будут по-другому относиться к лидеру, но то, что ЛНЗ демонстрирует организованную игру в обороне и выбегает в быстрые и острые контратаки, свидетельствует о том, что и соперникам будет не просто отбирать очки у этой команды, – сказал Бабич.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.

Александр Бабич ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Перець
Тут боротьба за чемпіонство буде непередбачувана 
