Украинский тренер: «Весной этому клубу УПЛ будет сложнее»
Александр Бабич оценил перспективы черкасского ЛНЗ во второй части нынешнего сезона УПЛ
Известный украинский Александр Бабич оценил перспективы черкасского ЛНЗ во второй части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.
– Александр Александрович, во вчерашнем спарринге «Шахтер» – ЛНЗ кипели страсти, словно это официальный матч. С чем это связано?
– Обычно подобные ситуации случаются на исходе сборов, когда у футболистов накопилась определенная физическая и психологическая усталость. Такие эмоции не украшают даже спарринги. Хотелось бы видеть больше футбола, а не околофутбольных разборок.
– ЛНЗ снова, как и в чемпионате, обыграл «Шахтер». Поможет ли это в будущем команде Виталия Пономарева в нравственной стойкости?
– Каждый матч, в котором получен положительный результат, придает команде уверенность. А во встрече с «Шахтером» и подавно. На финальной прямой подготовительного периода это очень важно. Схема игры 5-3-2, которая была в ЛНЗ, отрабатывалась в игре с сильным соперником, и она у черкасской команды сработала.
– В восьми спаррингах ЛНЗ только один раз сыграли вничью, все остальные матчи были выиграны. Команда близка к пику своих возможностей?
– Думаю, тот вертикальный и агрессивный футбол, который демонстрируют и демонстрировали подопечные Виталия Пономарева в первой части сезона, не изменился. Да, весной им будет сложнее, поскольку соперники уже будут по-другому относиться к лидеру, но то, что ЛНЗ демонстрирует организованную игру в обороне и выбегает в быстрые и острые контратаки, свидетельствует о том, что и соперникам будет не просто отбирать очки у этой команды, – сказал Бабич.
ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.
