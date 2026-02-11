Хавбек Полесья: «Они решили нас учить футболу. Мы поставили их на место»

Хавбек Полесья Александр Андриевский высказался о контрольном матче против команды испанской Сегунды Гранада. Игра получилась нервной и завершилась со счетом 4:3 в пользу представителя УПЛ.

– Что такое Сегунда, что такое Гранада? Что увидели?

– Ничего интересного вообще. И пусть себя ведут немного попроще. Потому что они думают, что они как-то здесь… будут нас учить футболу. Но, думаю, мы им показали, чего мы стоим и что мы можем. Потому что, как они себя ведут – так они будут играть там, где они сейчас.

– Для людей, которые не в курсе, что произошло? Почему эмоции во втором тайме были?

– Много грязной игры было. Это товарищеская встреча. Мы ехали два часа сюда и ждали хоть какого-то уважения. А они вели себя очень грязно и неприятно. Поэтому мы их, я думаю, по результату поставили на место, и пусть думают дальше.

– Результат 4:3 о чем говорит?

– Что мы победили, но нужно было заканчивать игру. Более логичный результат был 4:1, поэтому немного расслабились, где потеряли концентрацию в конце – и все.