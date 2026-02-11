Младен Бартулович: «Мы на него рассчитываем. Этот игрок важен для нас»
Главный тренер харьковского Металлиста 1925 рассказал о ситуации с травмами
Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович рассказал о ситуации с травмированными футболистами. Специалист заявил, что Шабанов и Рашица тренируются в общей группе.
– Как дела у Эмира Рашицы и Артема Шабанова. Была ли информация, что у них есть определенные повреждения, проясните ситуацию, выздоровели ли уже Эмир и Артем?
– Уже более или менее все хорошо, оба работают, тренируются. Обошлось без серьезных травм, слава Богу.
– Как проходит процесс восстановления после травмы Ари Моуры, который порвал мениск еще в сентябре, после чего перенес операцию, говорилось, будто, о четырех месяцах вне футбола?
– У Моуры была тяжелая травма, но он уже тренируется, выполняет определенные упражнения в общей группе. Когда вернется на поле, прогнозировать не берусь, но в весенней части чемпионата должен играть. Мы на него рассчитываем. Он важный для нас игрок в плане креатива в центре поля, – сказал Младен.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Металлист 1925 занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 турнирных балла после 16 сыгранных матчей.
