Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Бартулович не рассчитывает на опытного украинца: «Он тренируется с U-19»

Младен Бартулович не видит в команде Евгения Пасича

Бартулович не рассчитывает на опытного украинца: «Он тренируется с U-19»
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович пояснил, что больше не рассчитывает на вернувшегося из аренды украинского защитника Евгения Пасича.

– У защитника Пасича завершился срок аренды в Оболони зимой, но что-то не видел я его фамилии в протоколе ни одной товарищеской игры. Где Евгений, вы на него рассчитываете?

– Нет. Он тренеруется с молодежной командой U-19. У него контракт с Металлистом 1925 к лету только, – сказал Младен.

Контракт Пасича истекает 30 июня 2026 года, клуб и агенты будут искать другие варианты продолжения карьеры игрока. В сезоне 2025/26 Евгений оформил один ассист в восьми матчах за Оболонь.

Евгений Пасич Младен Бартулович Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
