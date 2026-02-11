Бартулович не рассчитывает на опытного украинца: «Он тренируется с U-19»

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Младен Бартулович пояснил, что больше не рассчитывает на вернувшегося из аренды украинского защитника Евгения Пасича.

– У защитника Пасича завершился срок аренды в Оболони зимой, но что-то не видел я его фамилии в протоколе ни одной товарищеской игры. Где Евгений, вы на него рассчитываете?

– Нет. Он тренеруется с молодежной командой U-19. У него контракт с Металлистом 1925 к лету только, – сказал Младен.

Контракт Пасича истекает 30 июня 2026 года, клуб и агенты будут искать другие варианты продолжения карьеры игрока. В сезоне 2025/26 Евгений оформил один ассист в восьми матчах за Оболонь.