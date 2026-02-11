Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Руслан НЕЩЕРЕТ: «Новый тренерский штаб? Интересно и очень информативно»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 13:47
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Новый тренерский штаб? Интересно и очень информативно»

Голкипер «Динамо» дал интервью клубной пресс-службе

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Новый тренерский штаб? Интересно и очень информативно»
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Голкипер киевского Динамо Руслан Нещерет дал интервью клубной пресс-службе. Руслан рассказал о своем повреждении и оценил гол Анатолия Трубина в ворота Реала.

– Ты мало работал на сборе из-за повреждений. Как сейчас чувствуешь себя?

– Сейчас чувствую себя хорошо. Как раз в первый день, когда вышел, попробовал все движения плечом, попытался падать на него. Потому все хорошо пока.

– Ты летал в Мюнхен на консультацию. Расскажи, как это путешествие прошло для тебя?

- Совершенно хорошо. Отзывы положительные от врачей относительно плеча, ахила, потому что у меня было небольшое воспаление во время беговой работы. Сказали, что все в порядке.

– Новый тренерский штаб, новые тренеры вратарей. Расскажи немного о них, каковы методы работы? Или уже получил для себя новый багаж знаний?

– Учитывая то, что я сейчас мало занимался на сборах, я смотрел за ребятами. Много новых упражнений из-за реакции. Мы работаем с очками, закрывающими периферийное зрение. Интересно сейчас и очень информативно.

- А вы порой не отрабатывали стандарты, когда вратарь должен идти в чужую штрафную на последних минутах, спасать команду, забивать гол? Так как Трубин, например, в Лиге чемпионов…

– Трубин забил эффектно, очень красиво выглядело. Это, знаете ли, ситуативно. Я считаю, что это должен быть какой-то фарт, чтобы ты прибежал туда и забил такой гол, как он.

- В общем, это нормальная тенденция, когда вратарь идет и спасает команду? Стоит ли задумываться над этим на тренировках, что может когда-нибудь будет такой момент, когда вратарь должен спасать не только у собственных ворот, но и у чужих?

– Мы сейчас смотрели матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль», там Алисон побежал. Могли третий пропустить, а могли и забить второй, сравнять счет. Поэтому это все интуитивно, ситуативно – может подфартить, а может, и нет.

- Вратарь – это единственная позиция в стартовом составе на футбольном поле. Защитников четверо-пятеро, кто как играет, но вратарь единственный. Что умеет вратарь такого, что не умеют полевые игроки?

- Мяч руками ловить – это все, что мы умеем (улыбается).

– Какими методами голкиперы совершенствуются? Что нового отслеживаешь для себя? Какие упражнения наиболее эффективны, чтобы вратарь прогрессировал?

- Во-первых, я смотрю много футбола и обращаю внимание, как вратари двигаются, за счет чего спасают команду – выбор позиции или что-то другое. Вратарям всегда есть куда совершенствоваться и нет конечной точки совершенства. Надо каждый день учиться чему-нибудь новому.

– Есть акцент на руки, на реакцию. Кто хорошо играет ногами, а кто хуже. Как сделать этот баланс?

– Надо, прежде всего, смотреть, анализировать игру других. Во-вторых, практиковаться. Практика – единственное, что ты можешь сделать, чтобы совершенствоваться.

Руслан Нещерет Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
