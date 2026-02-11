Талантливый легионер мечтает о Лиге чемпионов и попадании в сборную Украины
Максим Химинец дебютировал в элитном дивизионе Словакии в составе ФК «Подбрезова»
Талантливый украинский нападающий Максим Химинец, который играет в составе словацкого клуба «Подбрезова», рассказал о своих мечтах и амбициях:
– По вашему мнению, какие у вас сильные стороны, а какие – слабые? Над чем Вам нужно больше всего работать?
– Считаю, что мои сильные качества – это скорость, игра один в один и удар. Вот слабая сторона – игра в защите.
– Вам удобнее играть «девяткой» или с акцентом на фланг?
– Мне удобнее играть с уклоном на левый фланг.
– Обращались ли к Вам из УАФ по поводу вызова в молодежную сборную Украины?
– Пока нет, никто не обращался.
– Какая Ваша мечта? Чего Вы хотите добиться через несколько лет?
– На ближайшую перспективу у меня не мечта, а цель: чтобы за полтора года меня продали в лучший, более сильный чемпионат. Главная спортивная дальновидная мечта – играть в Лиге чемпионов и быть лидером национальной сборной Украины.
Хименец не играл на профессиональном уровне в Украине, но находился в футбольной академии «Мункача», которую покинул летом 2022 года и перебрался в чемпионат Словакии.
Там футболист присоединился к молодежному составу ФК «Подбрезова» – играл за U-17 и U-19, позже защищал цвета «Погронье» во втором дивизионе.
В начале 2026 года 19-летний Максим Химинец вернулся в «Подбрезову» и уже дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Словакии.
