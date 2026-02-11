Талантливый легионер мечтает о Лиге чемпионов и попадании в сборную Украины

Талантливый украинский нападающий Максим Химинец, который играет в составе словацкого клуба «Подбрезова», рассказал о своих мечтах и ​​амбициях:

– По вашему мнению, какие у вас сильные стороны, а какие – слабые? Над чем Вам нужно больше всего работать?

– Считаю, что мои сильные качества – это скорость, игра один в один и удар. Вот слабая сторона – игра в защите.

– Вам удобнее играть «девяткой» или с акцентом на фланг?

– Мне удобнее играть с уклоном на левый фланг.

– Обращались ли к Вам из УАФ по поводу вызова в молодежную сборную Украины?

– Пока нет, никто не обращался.

– Какая Ваша мечта? Чего Вы хотите добиться через несколько лет?

– На ближайшую перспективу у меня не мечта, а цель: чтобы за полтора года меня продали в лучший, более сильный чемпионат. Главная спортивная дальновидная мечта – играть в Лиге чемпионов и быть лидером национальной сборной Украины.

Хименец не играл на профессиональном уровне в Украине, но находился в футбольной академии «Мункача», которую покинул летом 2022 года и перебрался в чемпионат Словакии.

Там футболист присоединился к молодежному составу ФК «Подбрезова» – играл за U-17 и U-19, позже защищал цвета «Погронье» во втором дивизионе.

В начале 2026 года 19-летний Максим Химинец вернулся в «Подбрезову» и уже дебютировал в элитном дивизионе чемпионата Словакии.