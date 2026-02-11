Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Греции U-17
11 февраля в 16:00 пройдет матч 1-го тура турнира в хорватском Порече
11 февраля в 16:00 юношеская сборная Украины U-17 сыграет матч против команды Греция U-17.
Сине-желтая команда под руководством Александра Сытника стартует на международном турнире в хорватском Порече.
Соревнования, которые продлятся до 16 февраля, являются частью подготовки команды ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17.
Помимо греков соперниками сине-желтых будут сборные Израиля (13 февраля) и Хорватии (16 февраля).
Cтартовый состав Украины U-17 на матч против Греции U-17
