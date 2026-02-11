Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Греции U-17
11 февраля 2026, 15:51 | Обновлено 11 февраля 2026, 15:59
Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Греции U-17

11 февраля в 16:00 пройдет матч 1-го тура турнира в хорватском Порече

Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Греции U-17
УАФ

11 февраля в 16:00 юношеская сборная Украины U-17 сыграет матч против команды Греция U-17.

Сине-желтая команда под руководством Александра Сытника стартует на международном турнире в хорватском Порече.

Соревнования, которые продлятся до 16 февраля, являются частью подготовки команды ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17.

Помимо греков соперниками сине-желтых будут сборные Израиля (13 февраля) и Хорватии (16 февраля).

Cтартовый состав Украины U-17 на матч против Греции U-17

сборная Греции по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник Украина - Греция стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
