Назван стартовый состав Украины U-17 на матч против Греции U-17

11 февраля в 16:00 юношеская сборная Украины U-17 сыграет матч против команды Греция U-17.

Сине-желтая команда под руководством Александра Сытника стартует на международном турнире в хорватском Порече.

Соревнования, которые продлятся до 16 февраля, являются частью подготовки команды ко второму раунду квалификации Евро-2026 U-17.

Помимо греков соперниками сине-желтых будут сборные Израиля (13 февраля) и Хорватии (16 февраля).

Cтартовый состав Украины U-17 на матч против Греции U-17