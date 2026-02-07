Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Я не хотел влезать в это болото». Тренер – о переходе из Динамо в Шахтер
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 11:21 |
«Я не хотел влезать в это болото». Тренер – о переходе из Динамо в Шахтер

Бывший наставник академии «Динамо» Александр Сытник рассказал, как переходил работать в «Шахтер»

«Я не хотел влезать в это болото». Тренер – о переходе из Динамо в Шахтер
Шахтер. Александр Сытник

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Александр Сытник рассказал своей карьере футболиста, тренерской деятельности и о нашумевшем переходе из «Динамо» в «Шахтер».

– Об этом много писали и говорили, хотя на самом деле все было просто, – вспоминает Сытник. – Ситуация, в связи с вторжением россии в Украину в 2014 году оказалась непростой. Моя зарплата в «Динамо» была и так небольшой, а когда сильно взлетел курс доллара, оклад вообще оказался мизерным. Мы долгое время работали, можно сказать, на энтузиазме, ждали лучших времен. Плюс, в клубе возникали определенные ситуации, из-за которых я понял, что большего здесь дать не смогу, прогрессировать, как тренеру было нереально.

После того, как с 2002 годом рождения был выигран чемпионат Украины, в разговоре с Ищенко мы сообщили, что будем уходить. Алексеевич подтвердил, что ситуация пока не из лучших, поэтому по клубной лестнице двигаться вверх шансов у нас не будет. На тот момент предложения от «Шахтера» еще не было. Однако слухи, разговоры начались, когда мы уже перешли в донецкий клуб. Я не хотел влезать в эту грязь.

Новым руководителем академии «Шахтера» стал аргентинец Хорхе Раффо. Не знаю, как он на меня вышел, но предложение принять одну из возрастных групп команды, я от него получил. Специалист рассказал о своем видении развития академии, стратегии. Нам понравилось, поэтому спустя некоторое время мы с Вовой Самборским и перешли в «Шахтер».

Люди со стороны отнеслись к этому не очень хорошо. Разное приписывали, вплоть до того, что мы из «Динамо» в «Шахтер» переманивали игроков. Но на самом деле ничего такого не было. Единственные футболисты, которые перешли со мной, это были Богдан Вьюнник и Антоний Эмере, которых я привел в «Динамо» из «Металлиста».

Мне и Игорь Михайлович Суркис звонил, интересовался этой ситуацией. На что я сказал, что в моем переходе никто не виноват, это было сугубо мое решение уйти из «Динамо». Но представителям СМИ только это и нужно было, чтобы поднять шум, сделать сенсацию.

Александр Сытник Динамо Киев Игорь Суркис Александр Ищенко Шахтер Донецк Хорхе Раффо Богдан Вьюнник Антоний Эмере Владимир Самборский
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
