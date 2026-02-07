ATP07 февраля 2026, 12:20 |
Виталий Сачко – Кристофер О'Коннелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира АТР 500 в Роттердаме
7 февраля украинский теннисит Виталий Сачко (АТР 182) проводит матч квалификации турнира АТР 500 в Роттердаме.
В первом раунде отбора украинец играет против представителя Австралии Кристофера О'Коннела (АТР 119). Старт встречи – 12:10 по Киеву.
Это первое очное противостояние соперников.
Победитель поединка в финале квалификации встретится либо с Уго Гастоном, либо с Алеком Декерсом.
|
