Виталий Сачко – Кристофер О'Коннелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 февраля украинский теннисит Виталий Сачко (АТР 182) проводит матч квалификации турнира АТР 500 в Роттердаме.

В первом раунде отбора украинец играет против представителя Австралии Кристофера О'Коннела (АТР 119). Старт встречи – 12:10 по Киеву.

Это первое очное противостояние соперников.

Победитель поединка в финале квалификации встретится либо с Уго Гастоном, либо с Алеком Декерсом.