Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Виталий Сачко – Кристофер О'Коннелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
07 февраля 2026, 12:20 |
90
0

Виталий Сачко – Кристофер О'Коннелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации турнира АТР 500 в Роттердаме

07 февраля 2026, 12:20 |
90
0
Виталий Сачко – Кристофер О'Коннелл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

7 февраля украинский теннисит Виталий Сачко (АТР 182) проводит матч квалификации турнира АТР 500 в Роттердаме.

В первом раунде отбора украинец играет против представителя Австралии Кристофера О'Коннела (АТР 119). Старт встречи – 12:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние соперников.

Победитель поединка в финале квалификации встретится либо с Уго Гастоном, либо с Алеком Декерсом.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Алькарас снялся с турнира ATP 500 в Роттердаме, где в 2025 выиграл трофей
Рейтинг ATP. На сколько Алькарас оторвался от Синнера после Australian Open
Стало известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Aus Open
Кристофер О'Коннелл Виталий Сачко ATP Роттердам смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану
Теннис | 06 февраля 2026, 20:09 35
Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану
Олейникова проиграла полуфинал в Клуже, навязав достойную борьбу Радукану

Александра в затяжном поединке не сумела справиться с Эммой, хотя шансы были

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
Бокс | 07 февраля 2026, 09:14 0
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу

Александр вместе со своей компанией Usyk 17 организует вечер бокса в Украине

Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
Теннис | 06.02.2026, 14:26
Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
Жребий турнира WTA 1000 в Дохе. Свитолина ждет Ястремскую
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Футбол | 07.02.2026, 05:32
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
Игрок объяснил, почему покинул Шахтер и уехал играть к предателю Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Баскетбол | 06.02.2026, 12:53
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс прекратил выступления в чемпионате Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
05.02.2026, 15:54
Футбол
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 86
Футбол
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
06.02.2026, 08:18 2
Футбол
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
06.02.2026, 05:55 6
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
05.02.2026, 08:18 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем