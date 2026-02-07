07.02.2026 13:00 - : -
Украина. Премьер лига07 февраля 2026, 13:00
Карпаты – ГАИС. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
7 февраля в 13:00 встречаются Карпаты Львов и ГАИС из Швеции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Игра пройдет в испанском городе Альбир
Львовские Карпаты занимают 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведут подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
