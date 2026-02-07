Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карпаты – ГАИС. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
07.02.2026 13:00 - : -
ГАИС
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 13:00 |
Карпаты – ГАИС. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Карпаты

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 13:00 встречаются Карпаты Львов и ГАИС из Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Игра пройдет в испанском городе Альбир

Львовские Карпаты занимают 9-е место в УПЛ (19 очков) и ведут подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

