Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алексей Крутых – Крис Родеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса
07 февраля 2026, 12:35 |
12
0

Алексей Крутых – Крис Родеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча противостояния Кубка Дэвиса Украина – Люксембург

07 февраля 2026, 12:35
12
0
Алексей Крутых – Крис Родеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Алексей Крутых и Крис Родеш

7 февраля стартует матчевое противостояние Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Люксембурга.

Ориентировочно в 14:00 на корт выйдут Алексей Крутых (АТР 569) и Крис Родеш (АТР 138).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперников.

Во второй игре противостояния сойдутся Владислав Орлов и Алекс Кнафф, которые начнут поединок сразу же после встречи Крутых и Родеша.

Матчи пройдут 7 и 8 февраля на арене Национального спорта и культуры Люксембурга (закрытый хардовый корт).

Для общей победы необходимо набрать три очка.

Алексей Крутых – Крис Родеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проведет Maincast TV.

📺 Видеотрансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
