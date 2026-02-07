7 февраля стартует матчевое противостояние Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Люксембурга.

Ориентировочно в 14:00 на корт выйдут Алексей Крутых (АТР 569) и Крис Родеш (АТР 138).

Это будет первое очное противостояние соперников.

Во второй игре противостояния сойдутся Владислав Орлов и Алекс Кнафф, которые начнут поединок сразу же после встречи Крутых и Родеша.

Матчи пройдут 7 и 8 февраля на арене Национального спорта и культуры Люксембурга (закрытый хардовый корт).

Для общей победы необходимо набрать три очка.

Алексей Крутых – Крис Родеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проведет Maincast TV.