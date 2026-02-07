7–8 февраля сборная Украины по теннису проведет матчевое противостояние Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Люксембурга.

Встречи пройдут на хардомов корте в помещении арены Национального спорта и культуры Люксембурга.

В субботу состоится два одиночных матча. В воскресенье команды начнут с парного поединка и в случае надобности последуют две одиночные игры.

Для общей победы необходимо набрать три очка.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой группы

Украина – Люксембург

7 февраля. Старт – 14:00 по Киеву

Алексей Крутых – Крис Родеш

Владислав Орлов – Алекс Кнафы

8 февраля. Старт – 12:00 по Киеву

Вячеслав Белинский / Владислав Орлов – Крис Родеш / Алекс Кнафф

Владислав Орлов – Крис Родеш

Алексей Крутых – Алекс Кнафф

Победитель получит место в Первой Мировой группе, где будет бороться за Квалификацию Кубка Дэвиса.

Украина – Люксембург. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию противостояния проведет Maincast TV.