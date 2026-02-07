Украина – Люксембург. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния Плей-офф Первой Мировой группы
7–8 февраля сборная Украины по теннису проведет матчевое противостояние Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Люксембурга.
Встречи пройдут на хардомов корте в помещении арены Национального спорта и культуры Люксембурга.
В субботу состоится два одиночных матча. В воскресенье команды начнут с парного поединка и в случае надобности последуют две одиночные игры.
Для общей победы необходимо набрать три очка.
Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой группы
Украина – Люксембург
7 февраля. Старт – 14:00 по Киеву
- Алексей Крутых – Крис Родеш
- Владислав Орлов – Алекс Кнафы
8 февраля. Старт – 12:00 по Киеву
- Вячеслав Белинский / Владислав Орлов – Крис Родеш / Алекс Кнафф
- Владислав Орлов – Крис Родеш
- Алексей Крутых – Алекс Кнафф
Победитель получит место в Первой Мировой группе, где будет бороться за Квалификацию Кубка Дэвиса.
Видеотрансляцию противостояния проведет Maincast TV.
