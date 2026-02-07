Владислав Орлов – Алекс Кнафф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию второй игры противостояния Кубка Дэвиса Украина – Люксембург
7 февраля стартовало матчевое противостояние Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Люксембурга.
Во второй игре поединка на корте сойдутся Владислав Орлов (АТР 499) и Алекс Кнафф (АТР 687). Орлов и Кнафф начнут матч после встречи Крутых – Родеш.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперников.
Матчи пройдут 7 и 8 февраля на арене Национального спорта и культуры Люксембурга (закрытый хардовый корт).
Для общей победы необходимо набрать три очка.
Владислав Орлов – Алекс Кнафф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию поединка проведет Maincast TV.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Ярмоленко перешел от восстановительной работы к тренировкам с мячом
Все из-за критики Лужного в своей автобиографии