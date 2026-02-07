Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
Владислав Орлов – Алекс Кнафф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию второй игры противостояния Кубка Дэвиса Украина – Люксембург

ФТУ. Владислав Орлов и Алекс Кнафф

7 февраля стартовало матчевое противостояние Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Люксембурга.

Во второй игре поединка на корте сойдутся Владислав Орлов (АТР 499) и Алекс Кнафф (АТР 687). Орлов и Кнафф начнут матч после встречи Крутых – Родеш.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперников.

Матчи пройдут 7 и 8 февраля на арене Национального спорта и культуры Люксембурга (закрытый хардовый корт).

Для общей победы необходимо набрать три очка.

Видеотрансляцию поединка проведет Maincast TV.

📺 Видеотрансляция
Владислав Орлов смотреть онлайн сборная Украины по теннису сборная Люксембурга по теннису Люксембург - Украина Кубок Дэвиса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
