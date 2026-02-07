ФОТО. Тренировка Динамо. Сыграли в теннисбол, возвращение Ярмоленко
На следующий день после спарринга динамовцы провели два занятия
Киевское «Динамо» 6 февраля, на следующий день после контрольного матча с «Вересом» (3:2), провело две тренировки на сборах в Турции.
Утренняя прошла в отеле, где игроков ожидало занятие по аэробике. Это уже не первая подобная тренировка на этом сборе, которая помогает футболистам активизироваться и восстановиться после больших нагрузок.
Вечерняя сессия состоялась на тренировочном поле. После разминки полевые игроки разделились на две группы. Те, кто принимал участие в спарринге с «Вересом», соревновались в теннисбол в тройках.
Самой успешной оказалась команда Виталия Буяльского, Александра Караваева и Владислава Дубинчака. Сначала они победили тройку Бражко – Шапаренко – Герреро, а затем и тройку Тиаре – Диалло – Огундана.
В это время те игроки, которые недавно восстановились после повреждений или не участвовали в матче с «Вересом», отрабатывали удары и выходы один на один с голкиперами.
В этой группе работал и Андрей Ярмоленко, который от беговой и восстановительной работы в зале перешел и к тренировкам с мячом. Уже после тренировки Ярмоленко дополнительно работал над ударами.
На субботу, 7 февраля, и воскресенье, 8 февраля, в рабочем графике команды также запланированы по две тренировки.
