Сачко уступил О'Коннеллу на старте квалификации турнира ATP в Роттердаме

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 182) не сумел квалифицироваться на турнир серии АТР 500 в нидерландском Роттердаме. Виталий уступил шестому сеяному австралийцу Кристоферу О'Коннеллу (ATP 119).

Игра продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 3:6, 5:7. За матч Сачко 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и 1 брейк.О'Коннелл выполнил 7 эйсов, не ошибался на подаче и сделал 4 брейка.

Для Виталия это было второе участие в соревнованиях серии ATP в этом сезоне. В январе он уступил первый раунд отбора на турнире категории 250 в Гонконге.

Роттердам, Нидерланды. Полуфинал квалификации, 7 февраля

Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Виталий Сачко (Украина) 6:3, 7:5