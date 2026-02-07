Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сачко уступил О'Коннеллу на старте квалификации турнира ATP в Роттердаме
07 февраля 2026, 14:46
Сачко уступил О'Коннеллу на старте квалификации турнира ATP в Роттердаме

Виталий проиграл в двух сетах

Сачко уступил О'Коннеллу на старте квалификации турнира ATP в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 182) не сумел квалифицироваться на турнир серии АТР 500 в нидерландском Роттердаме. Виталий уступил шестому сеяному австралийцу Кристоферу О'Коннеллу (ATP 119).

Игра продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 3:6, 5:7. За матч Сачко 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и 1 брейк.О'Коннелл выполнил 7 эйсов, не ошибался на подаче и сделал 4 брейка.

Для Виталия это было второе участие в соревнованиях серии ATP в этом сезоне. В январе он уступил первый раунд отбора на турнире категории 250 в Гонконге.

Роттердам, Нидерланды. Полуфинал квалификации, 7 февраля

Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Виталий Сачко (Украина) 6:3, 7:5

Виталий Сачко Кристофер О'Коннелл ATP Роттердам
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
