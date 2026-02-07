Сачко уступил О'Коннеллу на старте квалификации турнира ATP в Роттердаме
Виталий проиграл в двух сетах
Украинский теннисист Виталий Сачко (ATP 182) не сумел квалифицироваться на турнир серии АТР 500 в нидерландском Роттердаме. Виталий уступил шестому сеяному австралийцу Кристоферу О'Коннеллу (ATP 119).
Игра продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счетом 3:6, 5:7. За матч Сачко 3 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и 1 брейк.О'Коннелл выполнил 7 эйсов, не ошибался на подаче и сделал 4 брейка.
Для Виталия это было второе участие в соревнованиях серии ATP в этом сезоне. В январе он уступил первый раунд отбора на турнире категории 250 в Гонконге.
Роттердам, Нидерланды. Полуфинал квалификации, 7 февраля
Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Виталий Сачко (Украина) 6:3, 7:5
