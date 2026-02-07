Колос – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 16:00 встречаются Колос Ковалевка и ЛНЗ Черкассы

Колос Ковалевка и ЛНЗ Черкассы проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

В это же утро в 10:00 Колос и ЛНЗ провели еще один спарринг другими составами, игра закончилась поражением Колоса от ЛНЗ (0:1). Гол: Путря, 25.

Колос занимает 6-е место в УПЛ (25 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

ЛНЗ сенсационно лидирует в УПЛ, набрав 35 очков, как и донецкий Шахтер.

Стартовые составы команд на второй спарринг Колос – ЛНЗ

Колос: 31. Пахолюк, 9. Цуриков, 5. Бондаренко (кап), 6. Бурда, 3. Козик, 7. Демченко, 99. Ррапай, 20. Гагнидзе, 17. Салабай, 14. Кане, 70. Климчук

Главный тренер – Руслан Костышин

ЛНЗ Черкассы: 12. Паламарчук, 11. Пасич, 25. Горин, 34. Муравский, 24. Дидык, 17. Кузык, 5. Нонкашвили, 16. Рябов, 10. Яшари, 22. Твердохлеб, 90. Ассинор

Главный тренер – Виталий Пономарев

