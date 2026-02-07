Колос – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
7 февраля в 16:00 встречаются Колос Ковалевка и ЛНЗ Черкассы
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Колос Ковалевка и ЛНЗ Черкассы проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
В это же утро в 10:00 Колос и ЛНЗ провели еще один спарринг другими составами, игра закончилась поражением Колоса от ЛНЗ (0:1). Гол: Путря, 25.
Колос занимает 6-е место в УПЛ (25 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
ЛНЗ сенсационно лидирует в УПЛ, набрав 35 очков, как и донецкий Шахтер.
Стартовые составы команд на второй спарринг Колос – ЛНЗ
Колос: 31. Пахолюк, 9. Цуриков, 5. Бондаренко (кап), 6. Бурда, 3. Козик, 7. Демченко, 99. Ррапай, 20. Гагнидзе, 17. Салабай, 14. Кане, 70. Климчук
Главный тренер – Руслан Костышин
ЛНЗ Черкассы: 12. Паламарчук, 11. Пасич, 25. Горин, 34. Муравский, 24. Дидык, 17. Кузык, 5. Нонкашвили, 16. Рябов, 10. Яшари, 22. Твердохлеб, 90. Ассинор
Главный тренер – Виталий Пономарев
Анонс матча
