Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Соскучились по УПЛ. ЛНЗ и Колос проведут два спарринга за день
Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
07.02.2026 16:00 - : -
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
101
0

Соскучились по УПЛ. ЛНЗ и Колос проведут два спарринга за день

Первый контрольный матч ЛНЗ и Колоса начнется в 10:00

ФК ЛНЗ

ЛНЗ и «Колос» продолжают подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 7 февраля, команды сыграют два контрольных матча. Начало поединков в 10:00 и в 16:00.

На зимнюю паузу ЛНЗ ушел лидером УПЛ. В 16 матчах команда набрала 35 очков.

«Колос» первую часть сезона завершил на шестом месте. В активе команды Руслана Костышина 25 очков после 16 матчей в УПЛ.

Товарищеские матчи. Турция. 7 февраля

10:00. ЛНЗ (Украина) – «Колос» (Украина). Трансляция не запланирована

16:00. ЛНЗ (Украина) – «Колос» (Украина). Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Колос».

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Колос - ЛНЗ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
