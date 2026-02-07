Соскучились по УПЛ. ЛНЗ и Колос проведут два спарринга за день

ЛНЗ и «Колос» продолжают подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. В субботу, 7 февраля, команды сыграют два контрольных матча. Начало поединков в 10:00 и в 16:00.

На зимнюю паузу ЛНЗ ушел лидером УПЛ. В 16 матчах команда набрала 35 очков.

«Колос» первую часть сезона завершил на шестом месте. В активе команды Руслана Костышина 25 очков после 16 матчей в УПЛ.

Товарищеские матчи. Турция. 7 февраля

10:00. ЛНЗ (Украина) – «Колос» (Украина). Трансляция не запланирована

16:00. ЛНЗ (Украина) – «Колос» (Украина). Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Колос».