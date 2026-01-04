Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 января 2026, 23:02 |
1162
0

Определено место Лобановского в рейтинге лучших тренеров за всю историю

Украинский тренер – на 13-й позиции

ФК Динамо. Валерий Лобановский

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших тренеров в истории футбола.

На первом месте оказался Алекс Фергюсон – легендарный тренер «Манчестер Юнайтед». За ним в списке идет Ринус Михелс – тренер, который положил начало тотальному футболу, а далее его ученик – легенда «Аякса» и «Барселоны» Йохан Кройф.

Из действующих тренеров Пеп Гвардиола занял пятое место, а Карло Анчелотти – седьмое.

Легендарный тренер «Динамо» Валерий Лобановский занял 13 место.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших тренеров в истории футбола

  1. Алекс Фергюсон
  2. Ринус Михелс
  3. Йохан Кройф
  4. Билл Шенкли
  5. Пеп Гвардиола
  6. Эленио Эррера
  7. Карло Анчелотти
  8. Эрнст Хаппель
  9. Мэтт Басби
  10. Арриго Сакки

......13. Валерий Лобановский

