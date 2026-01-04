Определено место Лобановского в рейтинге лучших тренеров за всю историю
Украинский тренер – на 13-й позиции
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших тренеров в истории футбола.
На первом месте оказался Алекс Фергюсон – легендарный тренер «Манчестер Юнайтед». За ним в списке идет Ринус Михелс – тренер, который положил начало тотальному футболу, а далее его ученик – легенда «Аякса» и «Барселоны» Йохан Кройф.
Из действующих тренеров Пеп Гвардиола занял пятое место, а Карло Анчелотти – седьмое.
Легендарный тренер «Динамо» Валерий Лобановский занял 13 место.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших тренеров в истории футбола
- Алекс Фергюсон
- Ринус Михелс
- Йохан Кройф
- Билл Шенкли
- Пеп Гвардиола
- Эленио Эррера
- Карло Анчелотти
- Эрнст Хаппель
- Мэтт Басби
- Арриго Сакки
......13. Валерий Лобановский
