Определено место Лобановского в рейтинге лучших тренеров за всю историю

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших тренеров в истории футбола.

На первом месте оказался Алекс Фергюсон – легендарный тренер «Манчестер Юнайтед». За ним в списке идет Ринус Михелс – тренер, который положил начало тотальному футболу, а далее его ученик – легенда «Аякса» и «Барселоны» Йохан Кройф.

Из действующих тренеров Пеп Гвардиола занял пятое место, а Карло Анчелотти – седьмое.

Легендарный тренер «Динамо» Валерий Лобановский занял 13 место.

Рейтинг лучших тренеров в истории футбола

Алекс Фергюсон Ринус Михелс Йохан Кройф Билл Шенкли Пеп Гвардиола Эленио Эррера Карло Анчелотти Эрнст Хаппель Мэтт Басби Арриго Сакки

......13. Валерий Лобановский