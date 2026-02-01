Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 февраля 2026, 00:23 | Обновлено 01 февраля 2026, 00:24
Гвардиола проигрывал Тоттенхэму 10 раз. Уступал ли кому-то больше?

Вспомним топ-10 команд с самым большим количеством побед над клубами, которые возглавлял испанец

Гвардиола проигрывал Тоттенхэму 10 раз. Уступал ли кому-то больше?
Пеп Гвардиола

Испанский тренер Пеп Гвардиола за свою менеджерскую карьеру больше всего проигрывал (10 раз) трем командам: Тоттенхэму, Ливерпулю и Манчестер Юнайтед.

При этом «шпоры» сыграли против команд испанца наименьшее количество матчей – 24.

Тоттенхэм Хотспур примет Манчестер Сити Пепа Гвардиолы в 24-м туре АПЛ и будет иметь шанс стать первым клубом с 11 победами над испанцем.

Вспомним топ-10 команд, которые чаще всего выигрывали у клубов Гвардиолы.

Команды с наибольшим количеством побед над клубами Пепа Гвардиолы во всех турнирах

  • 10 – Тоттенхэм Хотспур (24)
  • 10 – Ливерпуль (25)
  • 10 – Манчестер Юнайтед (31)
  • 8 – Реал (28)
  • 8 – Челси (31)
  • 7 – Арсенал (33)
  • 4 – Боруссия Дортмунд (16)
  • 4 – Лестер Сити (19)
  • 3 – Астон Вилла (14)
  • 3 – Атлетико (14)

В скобках – количество сыгранных матчей против данного соперника

Пеп Гвардиола статистика Манчестер Сити Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
