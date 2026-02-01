Гвардиола проигрывал Тоттенхэму 10 раз. Уступал ли кому-то больше?
Вспомним топ-10 команд с самым большим количеством побед над клубами, которые возглавлял испанец
Испанский тренер Пеп Гвардиола за свою менеджерскую карьеру больше всего проигрывал (10 раз) трем командам: Тоттенхэму, Ливерпулю и Манчестер Юнайтед.
При этом «шпоры» сыграли против команд испанца наименьшее количество матчей – 24.
Тоттенхэм Хотспур примет Манчестер Сити Пепа Гвардиолы в 24-м туре АПЛ и будет иметь шанс стать первым клубом с 11 победами над испанцем.
Вспомним топ-10 команд, которые чаще всего выигрывали у клубов Гвардиолы.
Команды с наибольшим количеством побед над клубами Пепа Гвардиолы во всех турнирах
- 10 – Тоттенхэм Хотспур (24)
- 10 – Ливерпуль (25)
- 10 – Манчестер Юнайтед (31)
- 8 – Реал (28)
- 8 – Челси (31)
- 7 – Арсенал (33)
- 4 – Боруссия Дортмунд (16)
- 4 – Лестер Сити (19)
- 3 – Астон Вилла (14)
- 3 – Атлетико (14)
В скобках – количество сыгранных матчей против данного соперника
The thorn in Pep Guardiola's side 😡— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) January 31, 2026
Will Tottenham make it 11 defeats in 25 games for the Manchester City boss on Sunday? pic.twitter.com/T8N0MtNeKP
