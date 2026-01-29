Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
01.02.2026 15:00 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
29 января 2026, 20:46 | Обновлено 29 января 2026, 20:47
81
0

Смотрите 1 февраля в 15:00 поединок 22-го тура испанской Ла Лиги

Реал Мадрид – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Райо Вальекано».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
