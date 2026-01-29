01.02.2026 15:00 - : -
Реал Мадрид – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 15:00 поединок 22-го тура испанской Ла Лиги
В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Райо Вальекано».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Райо Вальекано
