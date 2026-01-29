ВИДЕО. Слова Свитолиной для украинцев после поражения от Соболенко
Смотрите видеозапись пресс-конференции Элины с переводом!
29 января украинка Элина Свитолина проиграла Арине Соболенко в полуфинале Australian Open 2026.
Свитолина потерпела поражение в двух сетах со счетом 2:6, 3:6.
После завершения встречи Элина провела пресс-конференцию, на которой поблагодарила украинцев за поддержку.
Sport.ua предлагает просмотреть запись пресс-конференции Свитолиной с переводом!
Для Элины это был первый полуфинальный поединок на Открытом чемпионате Австралии в карьере.
