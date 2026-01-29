Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Слова Свитолиной для украинцев после поражения от Соболенко
Australian Open
29 января 2026, 16:49 | Обновлено 29 января 2026, 16:50
Смотрите видеозапись пресс-конференции Элины с переводом!

29 января украинка Элина Свитолина проиграла Арине Соболенко в полуфинале Australian Open 2026.

Свитолина потерпела поражение в двух сетах со счетом 2:6, 3:6.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

После завершения встречи Элина провела пресс-конференцию, на которой поблагодарила украинцев за поддержку.

Sport.ua предлагает просмотреть запись пресс-конференции Свитолиной с переводом!

Для Элины это был первый полуфинальный поединок на Открытом чемпионате Австралии в карьере.

По теме:
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
ВИДЕО. Соболенко оштрафовали на очко в матче с Элиной за ненормальные звуки
СВИТОЛИНА: Поражение? Не могу жаловаться. Украинцы живут в тяжелых условиях
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vlad H.
Еліна , ти наша зірка і ми усі любимо тебе . Чекаємо від тебе  неймовірного сезону. 
Ответить
+2
