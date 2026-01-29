СВИТОЛИНА: Поражение? Не могу жаловаться. Украинцы живут в тяжелых условиях

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела пресс-конференцию после поражения Арине Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2026:

– Очевидно, сегодня был тяжелый матч, но в целом у вас получился отличный турнир. Можете ли вы в нескольких словах поделиться мыслями о сегодняшнем матче и о турнире в целом?

– Да, конечно, я определенно очень-очень довольна этими двумя неделями здесь и также в Новой Зеландии, где я выиграла турнир. Конечно, жаль, что сегодня не удалось пройти дальше, но, разумеется, это очень сложно, когда ты играешь против первой ракетки мира, которая сейчас «находится в огне». Так что сегодня для меня все было очень непросто. Но я просто хочу взять все позитивное из этих последних недель в начале года и перенести это дальше по ходу сезона.

– Элина, это был отличный турнир для вас. На протяжении турнира вы очень хорошо принимали вторую подачу соперниц, но сегодня, особенно в первом сете, это получалось не так эффективно. Это было связано с особенностями второй подачи Арины, или вы сами чувствовали, что в начале матча были не в лучшем ритме?

– Если честно, я считаю, что сегодня я тоже хорошо принимала. Думаю, моя подача была совсем не на уровне. Я хорошо принимала, но ее второй удар был просто невероятным. Она очень быстро отвечала на приеме, а затем сразу наносила еще один мощный удар – второй после своей подачи. Именно поэтому она и первая ракетка мира.

– Вы сказали, что она сегодня была «в огне». В целом как вы оцениваете свое выступление? Насколько, по вашему ощущению, вы могли сильнее на нее надавить, когда она играет в такой форме?

– Я думаю, что в каких-то моментах могла сыграть лучше. Я показала хороший теннис. Я бы не сказала, что счет полностью отражает то, что происходило на корте. Думаю, я могла еще пару раз удержать свою подачу. Подача была не такой хорошей, как мне хотелось бы, и поэтому я не смогла создать на нее больше давления. Мне казалось, что каждый раз, когда она начинала подавать в геймах сета, она всегда была впереди. Да, я вела 2:0, но затем она очень быстро отыгралась. Так что я недостаточно давила на нее на своей подачей. А когда ты играешь с такими соперницами, у тебя нет много времени на раскачку. К тому же это уже поздняя стадия турнира, все максимально сосредоточены и готовы. Конечно, есть мелочи, в которых я хотела бы сыграть лучше, но я не хочу слишком зацикливаться на этом. Я считаю, что сегодня и на протяжении последних трех недель я показывала хороший теннис. Поэтому я просто хочу взять этот позитив и двигаться дальше.

– Если говорить о позитивных моментах, чем в своей игре за последние несколько недель вы остались довольны больше всего, учитывая одержанные победы?

– Думаю, мое передвижение по корту было довольно хорошим. Я хорошо адаптировалась к разным стилям игры соперниц, подстраивала свою игру, работу ног. В целом я чувствую, что нахожусь в хорошей форме и могу почерпнуть из этого уверенность. Я с нетерпением жду следующих турниров – год только начался, прошло всего три недели. Конечно, есть моменты, которые я хочу улучшить, хочу играть лучше, чтобы действительно бросать вызов таким соперницам, топ-игрокам. В какие-то моменты я чувствую, что уже недалеко от этого, но все равно предстоит много работы и много вещей, которые нужно улучшать.

– Вы говорили, что сегодня она была «в огне». Можете подробнее объяснить, насколько впечатляющим был ее уровень? Если посмотреть на цифры – 24 виннера и 12 невынужденных ошибок. Она все время играет очень мощно. Насколько сложно было играть против нее и был ли это, возможно, лучший теннис в ее исполнении?

– Думаю, сегодня – мы уже несколько раз играли друг против друга, так что я примерно знала, чего ожидать, и мой уровень тоже был довольно хорош. Но мне кажется, что она здесь чувствует себя очень комфортно на этих кортах, она уже несколько раз здесь побеждала. Думаю, у нее есть уверенность, играя здесь. Некоторые вещи, которые, как мне казалось, могли сработать сегодня, либо не сработали, либо сработали хуже, чем я ожидала. Как я уже говорила, мне хотелось бы создать больше давления на своей подачей, но сегодня у нее был ответ на все. Я смотрела несколько ее матчей на ранних стадиях турнира – там все было немного иначе, но и соперницы были другие. Сегодня она сыграла действительно очень хорошо, без спадов. Я старалась изо всех сил, держала интенсивность, пыталась найти возможности, но этого не произошло.

– Вы отлично выступили здесь за две недели. Хочу задать вопрос немного в стороне от Мельбурна о Серене Уильямс. Ходят разговоры о том, что она может вернуться в тур. Как вы думаете, если теннисистка такого уровня вернется, что это будет значить для спорта?

– Правда? Вау, я об этом не слышала. Это, безусловно, было бы потрясающе для спорта. Она – великая чемпионка, добилась невероятных успехов, сделала очень многое для нашего вида спорта и стала источником вдохновения для женщин по всему миру. Это была бы отличная история.

– Даже после такого тяжелого поражения вы выглядите очень позитивно. Это было осознанное решение – с таким настроем войти в новый сезон после того, как конец прошлого года был для вас выматывающим?

– Конечно, я все еще разочарована тем, что не смогла пройти дальше, но я чувствую, что не имею права быть по-настоящему грустной. Я нахожусь в прекрасной позиции – прежде всего как человек. У меня есть невероятная возможность играть здесь на центральном корте, представлять свою страну, делать это достойно, иметь возможность использовать свой голос и быть рядом для своего народа. В последние недели люди действительно несли меня вперед своей поддержкой, позитивной энергией и эмоциями. Это меня очень мотивирует. Когда я просыпаюсь утром, я, конечно, вижу ужасающие новости, но затем вижу людей, которые смотрят мои матчи, пишут комментарии. Это большой обмен позитивными эмоциями. Я не могу жаловаться. В Украине есть люди, которые живут в действительно страшных и тяжелых условиях. Поэтому я не могу позволить себе быть грустной – я счастливый человек.

– Вы говорите о том, что люди в Украине вас поддерживали и, возможно, вы вдохновляли их в ответ. Если говорить о более материальном, практическом эффекте: вы уже ранее жертвовали призовые, становились амбассадором различных организаций. Что этот турнир дал вам и что, на ваш взгляд, он дал Украине – с точки зрения того, чем вы смогли поделиться и что вернуть за это время?

– Думаю, все было связано с маленькими счастливыми моментами, которые мы разделяли вместе. Я хорошо играла, могла отправлять небольшие послания обратно в Украину. Многие люди следили за матчами и поддерживали меня. Этот обмен позитивом действительно помогает людям – именно такие отклики я получаю. Для меня это нечто невероятное. Я стараюсь делать все, что в моих силах, все, что подсказывает мне сердце – через мой фонд, через различные платформы по сбору средств, разными способами. Это важно для меня, потому что, когда я возвращаюсь в Украину, я вижу, что люди застряли в тяжелой рутине, среди темных дней, наполненных негативом. Я думаю, что спорт в целом действительно объединяет нас как народ и объединяет нас через эти хорошие эмоции. И я считаю, что это очень нужно нашей стране.