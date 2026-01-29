Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко

Виктор вновь остался свободным агентом

ОФИЦИАЛЬНО. Кипрский клуб объявил о расторжении контракта с Коваленко
arisfc.com. Виктор Коваленко

Кипрский «Арис» из Лимасола объявил об уходе из клуба 29-летнего украинского полузащитника Виктора Коваленко.

С экс-игроком сборной Украины киприоты договорились о досрочном расторжении контракта по взаимному соглашению сторон.

Коваленко выступал за «Арис» с конца сентября минувшего года. За это время украинец успел провести 6 официальных матчей (174 минуты), в которых голевыми действиями не отличался.

Напомним, с 2024 года Виктор Коваленко перманентно находится в статусе свободного агента. Сперва он более шести месяцев пребывал без клуба после ухода из «Аталанты», затем трудоустроился в «Эмполи», но через пять месяцев опять оказался невостребованным на рынке, пока его не позвал к себе «Арис».

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с украинским форвардом
Британский журналист об интересе Милана к украинцу: «Для него это конец»
Фламенго потратил 42 миллиона евро на трансфер хавбека Вест Хэма
Виктор Коваленко свободный агент расторжение контракта Арис Лимасол трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Арис Лимасол
Комментарии 3
Популярные новости
