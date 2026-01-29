Лига чемпионов29 января 2026, 11:14 | Обновлено 29 января 2026, 11:15
Энцо Фернандес стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории Челси
Вспомним всех представителей Аргентины, отмечавшихся голами за лондонцев
29 января 2026, 11:14 | Обновлено 29 января 2026, 11:15
25-летний полузащитник Челси Энцо Фернандес стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории клуба во всех турнирах.
Произошло это в выездном матче 8-го тура против Наполи.
Гол в ворота неаполитанцев стал для аргентинца 26-м за Челси во всех турнирах, что явилось превращением предыдущего рекорда клуба среди представителей этой страны.
Предыдущее достижение принадлежало Эрнану Креспо, который в свое время забил 25 голов за «синих».
Аргентинские футболисты по количеству забитых мячей за Челси во всех турнирах
- 26 – Энцо Фернандес
- 25 – Эрнан Креспо
- 6 – Алехандро Гарначо
- 5 – Гонсало Игуаин
- 1 – Факундо Буонанотте
- 1 – Хуан Себастьян Верон
