29 января 2026, 11:14 | Обновлено 29 января 2026, 11:15
Энцо Фернандес стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории Челси

Вспомним всех представителей Аргентины, отмечавшихся голами за лондонцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

25-летний полузащитник Челси Энцо Фернандес стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории клуба во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 8-го тура против Наполи.

Гол в ворота неаполитанцев стал для аргентинца 26-м за Челси во всех турнирах, что явилось превращением предыдущего рекорда клуба среди представителей этой страны.

Предыдущее достижение принадлежало Эрнану Креспо, который в свое время забил 25 голов за «синих».

Аргентинские футболисты по количеству забитых мячей за Челси во всех турнирах

  • 26 – Энцо Фернандес
  • 25 – Эрнан Креспо
  • 6 – Алехандро Гарначо
  • 5 – Гонсало Игуаин
  • 1 – Факундо Буонанотте
  • 1 – Хуан Себастьян Верон
