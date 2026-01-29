Энцо Фернандес стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории Челси

25-летний полузащитник Челси Энцо Фернандес стал лучшим аргентинским бомбардиром в истории клуба во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 8-го тура против Наполи.

Гол в ворота неаполитанцев стал для аргентинца 26-м за Челси во всех турнирах, что явилось превращением предыдущего рекорда клуба среди представителей этой страны.

Предыдущее достижение принадлежало Эрнану Креспо, который в свое время забил 25 голов за «синих».

Аргентинские футболисты по количеству забитых мячей за Челси во всех турнирах