Безумный гол Трубина номинирован на лучший мяч 8 тура Лиги чемпионов

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин безумным голом принес победу «орлам» над мадридским Реалом (4:2) в восьмом туре группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА номинировал безумный гол Анатолия Трубина на звание лучшего мяча в восьмом туре основного этапа Лиги чемпионов. Украинцу придется сразиться за награду с тремя полевыми игроками.

Кроме Трубина, на награду претендуют: Влад Драгомир (Пафос), Жоау Педру (Челси), Фредерико Димарко (Интер). Победителя будут определять голосованием.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

На нашем сайте доступен обзор матча Реал – Бенфика, где Анатолий Трубин забил бешеный гол на 90+8 минуте игры.