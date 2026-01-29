Безумный гол Трубина номинирован на лучший мяч 8 тура Лиги чемпионов
Анатолий вывел «орлов» в плей-офф Лиги чемпионов
Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин безумным голом принес победу «орлам» над мадридским Реалом (4:2) в восьмом туре группового этапа Лиги чемпионов.
УЕФА номинировал безумный гол Анатолия Трубина на звание лучшего мяча в восьмом туре основного этапа Лиги чемпионов. Украинцу придется сразиться за награду с тремя полевыми игроками.
Кроме Трубина, на награду претендуют: Влад Драгомир (Пафос), Жоау Педру (Челси), Фредерико Димарко (Интер). Победителя будут определять голосованием.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бенфика занимает 24 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 8 сыгранных матчей. Именно гол Трубина позволил «орлам» пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.
На нашем сайте доступен обзор матча Реал – Бенфика, где Анатолий Трубин забил бешеный гол на 90+8 минуте игры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Богдан Бегметюк поделился впечатлениями после игры на международном турнире в Турции
Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке