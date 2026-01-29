ФОТО. Тренировка Шахтера. Завершена вторая неделя подготовки в Турции

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 13:23 | Обновлено 29 января 2026, 13:28
Футболисты донецкой команды продолжают занятия на сборах

ФК Шахтер

В среду, 28 января, футболисты «Шахтера» двумя тренировками отметили завершение второй недели подготовки к возобновлению сезона. Команда под руководством Арды Турана продолжает работу на зимнем сборе в Турции.

Первая тренировка началась с посещения тренажерного зала, где игроки провели разминку и активацию мышц. Далее уже на футбольном поле «оранжево-черные» работали в квадратах и выполняли другие упражнения на удержание мяча, а также провели интенсивную игру на маленькие ворота.

Вечернее занятие было почти полностью посвящено тактическим аспектам и отработке конкретных игровых моментов, которые хотят видеть от подопечных Арда Туран и его ассистенты. В конце футболисты разделились на три команды и провели мини-турнир.

В четверг, 29 января, работа на сборе в Белеке продолжится, команда проведет очередной тренировочный день.

