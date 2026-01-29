В среду, 28 января, футболисты «Шахтера» двумя тренировками отметили завершение второй недели подготовки к возобновлению сезона. Команда под руководством Арды Турана продолжает работу на зимнем сборе в Турции.

Первая тренировка началась с посещения тренажерного зала, где игроки провели разминку и активацию мышц. Далее уже на футбольном поле «оранжево-черные» работали в квадратах и выполняли другие упражнения на удержание мяча, а также провели интенсивную игру на маленькие ворота.

Вечернее занятие было почти полностью посвящено тактическим аспектам и отработке конкретных игровых моментов, которые хотят видеть от подопечных Арда Туран и его ассистенты. В конце футболисты разделились на три команды и провели мини-турнир.

В четверг, 29 января, работа на сборе в Белеке продолжится, команда проведет очередной тренировочный день.

ФОТО. Тренировка Шахтера. Завершена вторая неделя подготовки в Турции