Футболисты «Шахтера» продолжают межсезонную подготовку на юге Турции. Во вторник, 27 января, команда в очередной раз провела три тренировки в течение дня.

Утренняя сессия стартовала в 07:30 по местному времени на поле. Команда выполнила разминку, поиграла в квадраты, после чего получила беговые нагрузки и отдельно поработала над тактикой. Немного отдохнув, футболисты перешли в фитнес-центр, где дополнительно выполнили работу на укрепление различных групп мышц.

Вечернее занятие носило игровой характер. Наибольшее внимание тренерский штаб Арды Турана уделил упражнениям на удержание и отбор мяча, которые выполнялись максимально интенсивно. Во второй части сессии провели серию двусторонок на ограниченном участке поля тремя составами.

На 28 января у команды горняков запланированы два занятия.

ФОТО. Три тренировки Шахтера за день. Тактика, фитнесс и игровое занятие