«Динамо было наибольшим раздражителем». Кучерявый – о своем футбольном пути

В поисках талантливых украинских футболистов, тренерский штаб Руслана Ротаня, когда специалист возглавлял молодежную сборную, шерстил всю Европу. Одним из таких оказался Максим Кучерявый, который уже в своем дебютном матче за сборную U-21 отметился забитым мячом.

Еще в 2018 году 16-летний полузащитник уехал в Шотландию. Сначала Максим тренировался с «Хартсом», а в 2021-м подписал профессиональный контракт с «Сент-Джонстоном». Британская история с переменным успехом длилась для украинца четыре с половиной года. А с июля 2025-го футболист пребывает в поиске новой команды. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Максим Кучерявый рассказал о своих самых важных этапах игровой карьеры.

– Максим, когда мы увидим тебя, как говорится при деле?

– Надеюсь, что это случится как можно быстрее. Однако что-то конкретное я сказать пока не могу, поскольку не все зависит только от меня.

– Сейчас ты находишься в Испании. Это связано с профессиональной карьерой?

– Нет.

– Ты был в расположении «Полесья». Почему?

– Просто в «Полесье» играет мой лучший друг Игорь Краснопир. Так совпало, что у команды после одного из спаррингов было свободных полдня. Вот мы и встретились, провели время. Также я встретился и с тренерским штабом Руслана Ротаня, под руководством которого выступал в молодежной сборной Украины.

– С Краснопиром, который, как и ты, родом из Киева, знаком с детства?

– Да, нет. Мы с ним познакомились в «молодежке», тогда наше знакомство постепенно и переросло в дружбу. Поэтому как только появляется возможность встретиться, мы стараемся не упустить такой момент.

– В разговоре с Русланом Ротанем случайно не затрагивалась тема твоего возможного перехода в житомирский клуб?

– Нет. На мою позицию центрального полузащитника в «Полесье» достаточно квалифицированных футболистов. Они не ищут игроков в центр поля (улыбается).

– Свой футбольный путь ты начинал в киевской ДЮСШ-15. О «Динамо» тогда мечтал?

– Нам с детства навязывали и прививали понятие, что «Динамо» наш главный соперник, наибольший раздражитель. Поэтому говорить о том, что я мечтал попасть туда, не приходится. Хотя в целом к «Динамо» я отношусь с большим уважением. Это были детские разборки (смеется).

– Кто-то из твоих друзей или партнеров по команде пробился наверх?

– Наш выпуск был успешным, так как несколько ребят добрались до профессионального футбола. Георгий Ермаков, который был в «Александрии», сейчас выступает за «Маккаби» (Хайфа). Максим Смиян играет в «Вересе», а Виталий Дубилей – в «Ингульце».

– А ты в 2018 году оказался в шотландском «Хартсе». Как тебя заприметил наставник команды Крейг Левин?

– Он приехал в Киев на финал Лиги чемпионов. А между тем его знакомый пригласил на нашу игру. Так и произошло наше знакомство. Потом мне предложили приехать в «Хартс» на стажировку, так как мне тогда было 16 лет, и я не имел права, по правилам УЕФА, подписывать профессиональный контракт до исполнения совершеннолетия. В принципе, все к этому шло, но в планы вмешалась пандемия коронавируса. В Шотландии остановили чемпионат и проголосовали, чтобы не продолжать турнир, оставив все, как есть. На то время «Хартс» шел последним в таблице, поэтому команда покинула высшийФото дивизион.

Фото из личного архива Максима Кучерявого

– Тем не менее, свой первый взрослый контракт ты подписал в Шотландии, только уже с «Сент-Джонстоном».

– Пандемия и вылет «Хартса» из Премьер-лиги внесли свои коррективы в план. Я стал свободным. На то время человек, который был помощником главного тренера в «Сент-Джонстоне» ранее выступал за «Хартс» и хорошо меня знал с самого начала. Он и позвал меня в новую команду.

– Ты долгое время выступал в Шотландии, где футбол в основе своей силовой. Тяжело было на первых порах, не обладая гренадерскими данными?

– Действительно, там такой футбол. Я, наверное, и до последнего своего года выступления там не могу сказать, что полностью приспособился к такой игре. Да со временем у меня намного лучше получалось вести силовую борьбу, тем не менее, это не лучшие мои футбольные качества, поэтому порой было некомфортно. Однако я рад, что прошел такую школу, я заметно подтянул этот аспект игры.

– Какие твои сильные качества?

– Когда команда с мячом и старается что-то придумывать за счет игры в пас или каких-то индивидуальных действий. Я не избегаю силового футбола или отбора, просто мне очень нравится креативить, обыграть соперника, отдать хорошую передачу партнеру.

УАФ. Максим Кучерявый

– В то время, в 2022 году тебя пригласили в молодежную сборную. Был удивлен, что за тобой следят?

– Скорее, рад, поскольку верил, что за мной следят и знают меня, так как ранее я вызывался в юношеские сборные Украины. Любой вызов в молодежную сборную был для меня почетным. Сначала при Руслане Петровиче Ротане, а потом и при Унаи Мельгосе.

– Что тебе больше всего запомнилось в шотландском футболе?

– Болельщики. Там очень любят футбол. Это непередаваемо, когда весь стадион в унисон поддерживает свою команду, а наибольший восторг вызывают ситуации, когда их футболист в силовом подкате выносит мяч за пределы поля или кого-то жестко сносит с ног.

В Шотландию я приехал в юном возрасте и много здесь научился. Я благодарен судьбе и людям, которые мне помогали, что часть моей карьеры прошла в этой стране.

– О каком европейском чемпионате мечтает Максим Кучерявый?

– Не люблю говорить о своих мечтах, пока они не сбылись. Поэтому воздержусь от ответа.

– Хорошо. Тогда спрошу по-другому. За каким европейским чемпионатом ты больше всего следишь?

– За английской Премьер-лигой. Но это еще отголоски моих выступлений в Шотландии. Там все смотрят эту лигу. Матчи Чемпионшипа или, допустим, Первой лиги в приоритете перед итальянским или испанским чемпионатом. Впрочем, время от времени я смотрю и Серию А, и Ла Лигу, поэтому в курсе дела (улыбается). Для меня это тоже своего рода учеба, которая, уверен, в будущем мне пригодиться.

– Психологически сложно долгое время быть без команды?

– Иногда бывает непросто. Но я верю, что любая ситуация, которая происходит, создана для нас, а не против нас. Во всем есть свои плюсы и минусы, поэтому в любой ситуации можно найти возможность для развития, главное, эту возможность увидеть и осознать. Поэтому, на мой взгляд, многое зависит от нашего восприятия. Несмотря на какие-то не очень приятные моменты, все равно важно развиваться и не останавливаться. Поэтому я стараюсь с оптимизмом смотреть в будущее.