Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тренировка Динамо в Турции. Насыщенное занятие под ливнем
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 07:43 | Обновлено 28 января 2026, 07:59
189
0

ФОТО. Тренировка Динамо в Турции. Насыщенное занятие под ливнем

Две мини-команды соревновались в упражнении с маленькими воротами

28 января 2026, 07:43 | Обновлено 28 января 2026, 07:59
189
0
ФОТО. Тренировка Динамо в Турции. Насыщенное занятие под ливнем
ФК Динамо

Во вторник, 27 января, утренняя тренировка «Динамо» в Турции прошла под аккомпанемент сильного ливня. Впрочем, это никоим образом не повлияло на план занятия и рабочий настрой команды.

Прямо возле поля с помощью тактической доски Игорь Костюк провел установку на тренировку, обозначив план работы на поле.

Во время разминки все игроки выполнили комплекс интенсивных беговых и прыжковых упражнений с тренировочными стойками.

Основная часть работы началась с упражнения на удержание мяча в квадрате. Для этого упражнения полевые игроки были разделены на три группы.

Далее мини-команды соревновались в упражнении с маленькими воротами. Пока две команды находились в квадрате, третья выполняла беговые упражнения. Во время этого упражнения Игорь Костюк выступил в роли нейтрального игрока. Вратари в это время работали над специальными упражнениями под руководством тренеров вратарей.

Фотогалерея

По теме:
Сборы в Турции. Оболонь проводит матч с ФК Фероникели. Стартовые составы
ФОТО. Зимние сборы в Турции. Как Динамо занималось в тренажерном зале
ФОТО. Три тренировки Шахтера за день. Тактика, фитнесс и игровое занятие
тренировка Динамо Киев товарищеские матчи видео фото чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Футбол | 27 января 2026, 14:22 2
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции

После возвращения Руслана Нещерета «бело-синие» решили не выходить на трансферный рынок

Готовится трансфер. Итальянский гранд нацелился на игрока сборной Украины
Футбол | 28 января 2026, 08:49 0
Готовится трансфер. Итальянский гранд нацелился на игрока сборной Украины
Готовится трансфер. Итальянский гранд нацелился на игрока сборной Украины

Милан заинтересован в подписании Виталия Миколенко

МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Футбол | 27.01.2026, 10:53
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 28.01.2026, 01:55
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Футбол | 27.01.2026, 15:44
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 12
Футбол
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45
Бокс
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем