ФОТО. Тренировка Динамо в Турции. Насыщенное занятие под ливнем

Во вторник, 27 января, утренняя тренировка «Динамо» в Турции прошла под аккомпанемент сильного ливня. Впрочем, это никоим образом не повлияло на план занятия и рабочий настрой команды.

Прямо возле поля с помощью тактической доски Игорь Костюк провел установку на тренировку, обозначив план работы на поле.

Во время разминки все игроки выполнили комплекс интенсивных беговых и прыжковых упражнений с тренировочными стойками.

Основная часть работы началась с упражнения на удержание мяча в квадрате. Для этого упражнения полевые игроки были разделены на три группы.

Далее мини-команды соревновались в упражнении с маленькими воротами. Пока две команды находились в квадрате, третья выполняла беговые упражнения. Во время этого упражнения Игорь Костюк выступил в роли нейтрального игрока. Вратари в это время работали над специальными упражнениями под руководством тренеров вратарей.

Фотогалерея