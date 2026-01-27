Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
Карлос Алькарас поборется с Александром Зверевым за решающий поединок в Мельбурне
27 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоялись матчи 1/4 финала в верхней части сетки мужского одиночного разряда.
Испанец Карлос Алькарас в трех сетах разобрался с австралийцем Алексом де Минауром, а представитель Германии Александр Зверев одолел американца Лернера Тьена.
Алькарас впервые в карьере сыграет в полуфинале Australian Open. Всего у Карлоса теперь 10 полуфиналов на турнире Grand Slam – он поборется за восьмой финал мейджора.
Зверев также проведет 10-й полуфинал на слэмах, в частности четвертый – в Мельбурне. Александр ранее трижды играл в финал GS (без трофеев) и является прошлогодним финалистом Aus Open.
Ранее Алькарас и Зверев пересекались друг с другом 12 раз – счет 6:6. На турнирах Grand Slam – трижды (2:1 в пользу Зверева).
Australian Open 2026. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Алекс де Минаур [6] – 7:5, 6:2, 6:1
Александр Зверев [3] – Лернер Тьен [25] – 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3)
Инфографика
