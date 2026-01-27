Ни одной команды АПЛ. Кто имеет лучшую форму среди всех клубов топ-5 лиг?
Вспомним топ-10 команд сильнейших лиг с наибольшим количеством набранных очков в последних 10 матчах
Миланский Интер набрал 28 очков в последних 10 матчах Серии А, что является самым лучшим показателем среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов за аналогичное количество матчей.
Нерадзури в этой серии победили в 9 матчах, еще раз была зафиксирована ничья.
Интер в последних 10 матчах Серии А
- Интер – Пиза – 6:2
- Удинезе – Интер – 0:1
- Интер – Лечче – 1:0
- Интер – Наполи – 2:2
- Парма – Интер – 0:2
- Интер – Болонья – 3:1
- Аталанта – Интер – 0:1
- Дженоа – Интер – 1:2
- Интер – Комо – 4:0
- Пиза – Интер – 0:2
На одно очко меньше Интера имеет Барселона (27), третьим идет ПСЖ (25).
Интересным фактом является то, что в топ-10 команд топ-5 лиг с лучшей текущей формой не входит ни один клуб АПЛ.
Команды топ-5 лиг с наибольшим количеством набранных очков в последних 10 матчах в национальных чемпионатах
- 28 – Интер
- 27 – Барселона
- 25 – ПСЖ
- 24 – Ланс
- 23 – Бавария
- 23 – Хоффенхайм
- 22 – Ювентус
- 22 – Боруссия Дортмунд
- 22 – Атлетико
- 22 – Аталанта
