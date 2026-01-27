Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 января 2026, 15:26 | Обновлено 27 января 2026, 15:27
Ни одной команды АПЛ. Кто имеет лучшую форму среди всех клубов топ-5 лиг?

Вспомним топ-10 команд сильнейших лиг с наибольшим количеством набранных очков в последних 10 матчах

Ни одной команды АПЛ. Кто имеет лучшую форму среди всех клубов топ-5 лиг?
Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский Интер набрал 28 очков в последних 10 матчах Серии А, что является самым лучшим показателем среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов за аналогичное количество матчей.

Нерадзури в этой серии победили в 9 матчах, еще раз была зафиксирована ничья.

Интер в последних 10 матчах Серии А

  • Интер – Пиза – 6:2
  • Удинезе – Интер – 0:1
  • Интер – Лечче – 1:0
  • Интер – Наполи – 2:2
  • Парма – Интер – 0:2
  • Интер – Болонья – 3:1
  • Аталанта – Интер – 0:1
  • Дженоа – Интер – 1:2
  • Интер – Комо – 4:0
  • Пиза – Интер – 0:2

На одно очко меньше Интера имеет Барселона (27), третьим идет ПСЖ (25).

Интересным фактом является то, что в топ-10 команд топ-5 лиг с лучшей текущей формой не входит ни один клуб АПЛ.

Команды топ-5 лиг с наибольшим количеством набранных очков в последних 10 матчах в национальных чемпионатах

  • 28 – Интер
  • 27 – Барселона
  • 25 – ПСЖ
  • 24 – Ланс
  • 23 – Бавария
  • 23 – Хоффенхайм
  • 22 – Ювентус
  • 22 – Боруссия Дортмунд
  • 22 – Атлетико
  • 22 – Аталанта
статистика Интер Милан Барселона ПСЖ Ланс Бавария Хоффенхайм Ювентус Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Аталанта
Сергей Турчак Источник: Instagram
