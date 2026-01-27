Ни одной команды АПЛ. Кто имеет лучшую форму среди всех клубов топ-5 лиг?

Миланский Интер набрал 28 очков в последних 10 матчах Серии А, что является самым лучшим показателем среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов за аналогичное количество матчей.

Нерадзури в этой серии победили в 9 матчах, еще раз была зафиксирована ничья.

Интер в последних 10 матчах Серии А

Интер – Пиза – 6:2

Удинезе – Интер – 0:1

Интер – Лечче – 1:0

Интер – Наполи – 2:2

Парма – Интер – 0:2

Интер – Болонья – 3:1

Аталанта – Интер – 0:1

Дженоа – Интер – 1:2

Интер – Комо – 4:0

Пиза – Интер – 0:2

На одно очко меньше Интера имеет Барселона (27), третьим идет ПСЖ (25).

Интересным фактом является то, что в топ-10 команд топ-5 лиг с лучшей текущей формой не входит ни один клуб АПЛ.

Команды топ-5 лиг с наибольшим количеством набранных очков в последних 10 матчах в национальных чемпионатах