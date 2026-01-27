Игроку украинской молодежки предложили гражданство. Известен ответ

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Венгрия пыталась натурализовать украинского форварда Александр Пищура-младшего, однако получила отказ.

Сообщается, что и сам игрок, и его отец, Пищур-старший, выступили категорически против смены гражданства.

21-летний Пищур сейчас выступает в Венгрии за Дьор, забив в нынешнем сезоне четыре гола и сделав одну результативную передачу.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Пищур близок к переходу в Жирону, которая заинтересована в габаритном нападающем.