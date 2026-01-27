Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроку украинской молодежки предложили гражданство. Известен ответ
Испания
27 января 2026, 16:46 | Обновлено 27 января 2026, 17:18
2083
0

Игроку украинской молодежки предложили гражданство. Известен ответ

Пищур не собирается менять гражданство

27 января 2026, 16:46 | Обновлено 27 января 2026, 17:18
2083
0
Игроку украинской молодежки предложили гражданство. Известен ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Венгрия пыталась натурализовать украинского форварда Александр Пищура-младшего, однако получила отказ.

Сообщается, что и сам игрок, и его отец, Пищур-старший, выступили категорически против смены гражданства.

21-летний Пищур сейчас выступает в Венгрии за Дьор, забив в нынешнем сезоне четыре гола и сделав одну результативную передачу.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Пищур близок к переходу в Жирону, которая заинтересована в габаритном нападающем.

По теме:
У Жироны возникли проблемы с украинцем
Украинский голеадор теперь будет играть за резервную команду Жироны
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Александр Пищур-младший сборная Украины по футболу U-20 сборная Венгрии по футболу
Иван Зинченко Источник: Игорь Циганик
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27 января 2026, 05:55 0
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open

Ива Йович не сумела навязать борьбу прошлогодней финалистке мейджора Арине Соболенко

ФОТО. Монзуль провела лекцию для Динамо. Ярмоленко внимательно слушал
Футбол | 27 января 2026, 15:58 0
ФОТО. Монзуль провела лекцию для Динамо. Ярмоленко внимательно слушал
ФОТО. Монзуль провела лекцию для Динамо. Ярмоленко внимательно слушал

Глава Комитета арбитров УАФ показала на видео конкретные примеры

Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27.01.2026, 06:42
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Футбол | 27.01.2026, 08:42
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Футбол | 27.01.2026, 15:55
Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 1
Футзал
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 19
Футзал
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
26.01.2026, 07:32 3
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем