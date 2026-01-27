Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Тренировка Шахтера. Новая неделя занятий, мини-турнир на три команды
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 13:48 | Обновлено 27 января 2026, 13:55
Команда горняков в Турции готовится ко второй части сезона

ФК Шахтер

В понедельник, 26 января, команда «Шахтер» вернулась после выходных и с новыми силами приступила к работе. Арда Туран и его штаб запланировали для подопечных две тренировочные сессии.

Утреннее занятие началось с активации в тренажерном зале, после чего футболисты переместились на поле, где оттачивали владение мячом в квадратах, работали над коротким и средним пасом, выполняли беговые упражнения, а в завершение сыграли в формате три на три. Отметим, что впервые с начала зимней подготовки в общей группе занимался полузащитник Марлон Гомес.

После обеда «оранжево-черные» вернулись на футбольную площадку гостиничного комплекса в Белеке и провели вечернюю тренировку с акцентом на игровых и тактических аспектах. Главным элементом занятия стал мини-турнир на три команды.

Во вторник, 27 января, «горняков» ждет очередной день нагрузок с тремя тренировками.

Шахтер Донецк тренировка видео фото чемпионат Украины по футболу Арда Туран учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
