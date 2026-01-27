Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас выбил шестую ракетку и впервые вышел в полуфинал Australian Open
Australian Open
27 января 2026, 13:50 | Обновлено 27 января 2026, 14:11
808
0

Алькарас выбил шестую ракетку и впервые вышел в полуфинал Australian Open

Карлос в трех сетах справился с Алексом де Минауром в четвертьфинальном поединке слэма

27 января 2026, 13:50 | Обновлено 27 января 2026, 14:11
808
0
Алькарас выбил шестую ракетку и впервые вышел в полуфинал Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертьфинале испанец оказался сильнее Алекса де Минаура (Австралия, ATP 6). Встреча завершилась в трех сетах за 2 часа и 18 минут.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Алекс де Минаур (Австралия) [6] – 7:5, 6:2, 6:1

Алькарас провел шестое очное противостояние против де Минаура.

Карлос в десятый раз вышел в полуфинал на турнире Grand Slam и впервые в Мельбурне. Также Алькарас одержал первую победу над игроком топ-10 на кортах Aus Open.

В полуфинале Australian Open Карлос поборется против третьего номера рейтинга АТР Александра Зверева из Германии, который в своем четвертьфинальном поединке одолел Лернера Тьена.

Алькарас стал третьим самым молодым теннисистом после Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, которому удалось дойти до полуфинала на каждом из мейджоров.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
ВИДЕО. Свитолина – о выходе в полуфинал Australian Open и игре с Соболенко
СВИТОЛИНА: «Чувствую, что приношу свет и положительные новости украинцам»
Карлос Алькарас (теннисист) Алекс де Минаур Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Футбол | 27 января 2026, 07:40 13
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер

Украинские гранды получили штрафы

Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Футзал | 26 января 2026, 23:40 1
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении

26 января состоялось два матча в группе C

Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Футбол | 27.01.2026, 06:42
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Титулованный немецкий клуб решил прекратить сотрудничество с украинцем
Футбол | 27.01.2026, 11:51
Титулованный немецкий клуб решил прекратить сотрудничество с украинцем
Титулованный немецкий клуб решил прекратить сотрудничество с украинцем
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 05:55
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 7
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
25.01.2026, 13:05 2
Футбол
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем