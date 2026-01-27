Алькарас выбил шестую ракетку и впервые вышел в полуфинал Australian Open

Лидер мирового рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертьфинале испанец оказался сильнее Алекса де Минаура (Австралия, ATP 6). Встреча завершилась в трех сетах за 2 часа и 18 минут.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Алекс де Минаур (Австралия) [6] – 7:5, 6:2, 6:1

Алькарас провел шестое очное противостояние против де Минаура.

Карлос в десятый раз вышел в полуфинал на турнире Grand Slam и впервые в Мельбурне. Также Алькарас одержал первую победу над игроком топ-10 на кортах Aus Open.

В полуфинале Australian Open Карлос поборется против третьего номера рейтинга АТР Александра Зверева из Германии, который в своем четвертьфинальном поединке одолел Лернера Тьена.

Алькарас стал третьим самым молодым теннисистом после Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, которому удалось дойти до полуфинала на каждом из мейджоров.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

