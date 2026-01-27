Стал известен первый полуфиналист Australian Open 2026 у мужчин
Александр Зверев в четырех сетах дожал Лернера Тьена в четвертьфинале мейджора
Третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.
В четвертьфинале Зверев в четырех сетах переиграл представителя США Лернера Тьена (АТР 29) за 3 часа и 12 минут.
Australian Open 2026. 1/4 финала
Александр Зверев (Германия) [3] – Лернер Тьен (США) [25] – 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3)
Зверев и Тьен провели третье очное противостояние. Александр одержал вторую победу.
Александр стал первым полуфиналистом AO-2026. 27 января также состоится четвертьфинальный поединок Карлос Алькарас – Алекс де Минаур, а 28 числа пройдут встречи Лоренцо Музетти – Новак Джокович, Бен Шелтон – Янник Синнер.
Лернер впервые в карьере сыграл в четвертьфинале турнира Grand Slam. В Мельбурне он успел переиграть Маркоса Хирона, Александра Шевченко, Нуну Боржеша и Даниила Медведева.
Зверев, который в прошлом году сыграл в финале Australian Open (поражение Яннику Синнеру), вышел в 10-й полуфинал слэма в карьере – в четвертый в Мельбурне.
В полуфинале Australian Open Зверев сыграет либо против Карлоса Алькараса (Испания, ATP 1), либо против Алекса де Минаура (Австралия, ATP 6).
