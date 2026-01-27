Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стал известен первый полуфиналист Australian Open 2026 у мужчин
Australian Open
27 января 2026, 07:57 | Обновлено 27 января 2026, 08:55
Стал известен первый полуфиналист Australian Open 2026 у мужчин

Александр Зверев в четырех сетах дожал Лернера Тьена в четвертьфинале мейджора

Александр Звєрєв

Третий номер мирового рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертьфинале Зверев в четырех сетах переиграл представителя США Лернера Тьена (АТР 29) за 3 часа и 12 минут.

Australian Open 2026. 1/4 финала

Александр Зверев (Германия) [3] – Лернер Тьен (США) [25] – 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3)

Зверев и Тьен провели третье очное противостояние. Александр одержал вторую победу.

Александр стал первым полуфиналистом AO-2026. 27 января также состоится четвертьфинальный поединок Карлос Алькарас – Алекс де Минаур, а 28 числа пройдут встречи Лоренцо Музетти – Новак Джокович, Бен Шелтон – Янник Синнер.

Лернер впервые в карьере сыграл в четвертьфинале турнира Grand Slam. В Мельбурне он успел переиграть Маркоса Хирона, Александра Шевченко, Нуну Боржеша и Даниила Медведева.

Зверев, который в прошлом году сыграл в финале Australian Open (поражение Яннику Синнеру), вышел в 10-й полуфинал слэма в карьере – в четвертый в Мельбурне.

В полуфинале Australian Open Зверев сыграет либо против Карлоса Алькараса (Испания, ATP 1), либо против Алекса де Минаура (Австралия, ATP 6).

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Александр Зверев Лернер Тьен Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
