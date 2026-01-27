Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жиру отреагировал на свист трибун после разгромного поражения Лилля
Франция
27 января 2026, 06:20 | Обновлено 27 января 2026, 06:22
Жиру отреагировал на свист трибун после разгромного поражения Лилля

Нападающий не промолчал после реакции трибун

Жиру отреагировал на свист трибун после разгромного поражения Лилля
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Лилля» Оливье Жиру прокомментировал свист трибун после поражения в матче 19-го тура Лиги 1 против «Страсбурга» (1:4). На 80-й минуте поединка нападающий покинул поле, а замена игрока сопровождалась неодобрительным гулом фанатов «догов».

«График игр очень плотный, мы истощены как физически, так и эмоционально, однако именно сейчас необходимо продемонстрировать единство.

Преодолеть этот этап мы сможем только совместно. Рассчитываю, что фанаты встанут на нашу сторону. Услышанное вызвало у меня противоречивые эмоции.

Все, кто связан с клубом – игроки, тренерский штаб и болельщики – должны сплотиться. Только вместе мы вернемся к победным результатам.

Подобные ситуации – часть футбольной жизни, в моей карьере случались вещи и похуже. Но для успеха важен вклад каждого, ведь мы делим и триумфы, и поражения на всех. Не считаю, что команде не хватает самоотдачи, скорее дело в другом», – цитирует Жиру RMC Sport.

Лилль Оливье Жиру Страсбург Лига 1 (Франция)
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
