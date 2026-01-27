Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, подпишет ли Динамо топового бомбардира Пулулу из Польши
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 07:00 |
315
2

Киевский клуб переговоры не ведет

Getty Images/Global Images Ukraine. Афимико Пулулу

Информация о возможных переговорах между киевским «Динамо» и польской «Ягеллонией» по трансферу нападающего Афимико Пулулу не соответствует действительности.

Как стало известно Dynamo.kiev.ua, 26-летнего ангольского форварда снова предлагали киевскому клубу – так же, как и прошлым летом и прошлой зимой. Впрочем, в «Динамо» игрок не входит в сферу интересов селекционной службы и никогда серьезно не рассматривался как потенциальное усиление.

Таким образом, никаких переговоров между клубами не ведется.

По итогам сезона 2024/25 Пулулу стал лучшим бомбардиром Лиги конференций, записав на свой счет восемь результативных ударов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком грузинского Торпедо Кутаиси
Жена Михайличенко рассказала детали скандального инцидента с сантехником
Борнмут хочет купить Батагова. Названа сумма аренды с обязательным выкупом
Динамо Киев трансферы Ягеллония Белосток чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Афимико Пулулу
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
Комментарии 2
Перець
Фанькин кот
