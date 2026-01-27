Стало известно, подпишет ли Динамо топового бомбардира Пулулу из Польши

Информация о возможных переговорах между киевским «Динамо» и польской «Ягеллонией» по трансферу нападающего Афимико Пулулу не соответствует действительности.

Как стало известно Dynamo.kiev.ua, 26-летнего ангольского форварда снова предлагали киевскому клубу – так же, как и прошлым летом и прошлой зимой. Впрочем, в «Динамо» игрок не входит в сферу интересов селекционной службы и никогда серьезно не рассматривался как потенциальное усиление.

Таким образом, никаких переговоров между клубами не ведется.

По итогам сезона 2024/25 Пулулу стал лучшим бомбардиром Лиги конференций, записав на свой счет восемь результативных ударов.