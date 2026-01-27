Полесье – Ванкувер Уайткэпс. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 27 января в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
27 января в 13:00 встречаются Полесье Житомир и канадская команда Ванкувер Уайткэпс из MLS.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании. Игра проходит в испанской Марбелье.
Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
За Полесье может сыграть знаменитый боксер Александр Усик, который накануне матча провел тренировку с командой
За Ванкувер выступает известный футболист Томас Мюллер, экс-форвард немецкой Баварии.
Анонс матча
