Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Ванкувер Уайткэпс. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн LIVE
Товарищеские матчи
Полесье
27.01.2026 13:00 - : -
Ванкувер Уайткэпс
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 07:43 | Обновлено 27 января 2026, 07:49
Полесье – Ванкувер Уайткэпс. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 27 января в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча

Полесье – Ванкувер Уайткэпс. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн LIVE
ФК Полесье. Александр Усик и Томас Мюллер

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

27 января в 13:00 встречаются Полесье Житомир и канадская команда Ванкувер Уайткэпс из MLS.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании. Игра проходит в испанской Марбелье.

Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

За Полесье может сыграть знаменитый боксер Александр Усик, который накануне матча провел тренировку с командой

За Ванкувер выступает известный футболист Томас Мюллер, экс-форвард немецкой Баварии.

Полесье – Ванкувер Уайткэпс. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн LIVE

Анонс матча

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
