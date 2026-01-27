Полесье – Ванкувер Уайткэпс. Сыграет ли Усик? Смотреть онлайн LIVE

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

27 января в 13:00 встречаются Полесье Житомир и канадская команда Ванкувер Уайткэпс из MLS.

Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании. Игра проходит в испанской Марбелье.

Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

За Полесье может сыграть знаменитый боксер Александр Усик, который накануне матча провел тренировку с командой

За Ванкувер выступает известный футболист Томас Мюллер, экс-форвард немецкой Баварии.

Анонс матча