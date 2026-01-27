Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На жену легенды Динамо подняли руку
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 08:15 |
787
0

На жену легенды Динамо подняли руку

Инна Михайличенко рассказала свою версию конфликта с сантехником

27 января 2026, 08:15 |
787
0
На жену легенды Динамо подняли руку
ФК Динамо. Алексей Михайличенко

Наджие Аметова сообщила об инциденте с участием бывшего главного тренера киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Алексея Михайличенко.

Журналистка утверждала, что экс-динамовец избил сантехника Николая. Однако жена экс-футболиста Инна Михайличенко рассказала свою версию событий.

«Я как раз в этом виновата... Николай собирался уже уходить, я встала и говорю: «Николай, я вас отсюда не отпущу, пока вы нам не вернете воду». И в этот момент он меня толкает в грудь. Он как мой муж... так бы поступил каждый мужчина. Он его просто взял за грудь и требовал извинений», – сказала жена Михайличенко.

По теме:
Тарас МИХАВКО: «Конечно, критика СМИ попадается на глаза, но без нее никак»
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком грузинского Торпедо Кутаиси
Динамо Киев драка Алексей Михайличенко
Дмитрий Олийченко Источник: ТСН
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Карпатах рассказали, какое влияние на клуб имеет Козловский: «Смешно»
Футбол | 27 января 2026, 07:26 0
В Карпатах рассказали, какое влияние на клуб имеет Козловский: «Смешно»
В Карпатах рассказали, какое влияние на клуб имеет Козловский: «Смешно»

Андрей Русол выступал с официальным заявлением

Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 26 января 2026, 21:16 36
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт

За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике

Жирона официально распрощалась с самым дорогим футболистом
Футбол | 27.01.2026, 00:25
Жирона официально распрощалась с самым дорогим футболистом
Жирона официально распрощалась с самым дорогим футболистом
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Футбол | 26.01.2026, 18:59
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 26.01.2026, 08:33
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 6
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 19
Футзал
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем