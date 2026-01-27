На жену легенды Динамо подняли руку

Наджие Аметова сообщила об инциденте с участием бывшего главного тренера киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Алексея Михайличенко.

Журналистка утверждала, что экс-динамовец избил сантехника Николая. Однако жена экс-футболиста Инна Михайличенко рассказала свою версию событий.

«Я как раз в этом виновата... Николай собирался уже уходить, я встала и говорю: «Николай, я вас отсюда не отпущу, пока вы нам не вернете воду». И в этот момент он меня толкает в грудь. Он как мой муж... так бы поступил каждый мужчина. Он его просто взял за грудь и требовал извинений», – сказала жена Михайличенко.