Легенда киевского Динамо ударил мужчину в пах и отправил его в больницу

Наджие Аметова сообщила об инциденте с участием бывшего главного тренера киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Алексея Михайличенко.

Журналистка утверждала, что экс-динамовец избил сантехника. Николай Прийщ, который якобы пострадал от рук легенды «Динамо», рассказал свою версию событий.

«Посмотрите на мои руки, я их отмыть не могу, они не отмываются... Вот у нас такая работа, и теперь благодарность такая. Поворачивается этот Михайличенко и меня ногой бьет в пах. Там мне и потемнело. Бил очень сильно и попал куда надо – по-футбольному.

Я не знаю, почему он такой агрессивный. У него отопление автономное, почему он прилетел и бил меня – я не знаю», – сказал сантехник.

Сейчас Николай проводит время в урологическом отделении.