Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда киевского Динамо ударил мужчину в пах и отправил его в больницу
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 06:42 |
232
0

Легенда киевского Динамо ударил мужчину в пах и отправил его в больницу

Новые детали конфликта Михайличенко со слесарем

26 января 2026, 06:42 |
232
0
Легенда киевского Динамо ударил мужчину в пах и отправил его в больницу
ФК Динамо. Алексей Михайличенко

Наджие Аметова сообщила об инциденте с участием бывшего главного тренера киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Алексея Михайличенко.

Журналистка утверждала, что экс-динамовец избил сантехника. Николай Прийщ, который якобы пострадал от рук легенды «Динамо», рассказал свою версию событий.

«Посмотрите на мои руки, я их отмыть не могу, они не отмываются... Вот у нас такая работа, и теперь благодарность такая. Поворачивается этот Михайличенко и меня ногой бьет в пах. Там мне и потемнело. Бил очень сильно и попал куда надо – по-футбольному.

Я не знаю, почему он такой агрессивный. У него отопление автономное, почему он прилетел и бил меня – я не знаю», – сказал сантехник.

Сейчас Николай проводит время в урологическом отделении.

По теме:
Матвей КОРОБОВ: «Рад, что получил возможность сыграть за Динамо»
ЗАДОРОЖНЫЙ: «Результат для Динамо всегда важен, даже если это спарринг»
ВИДЕО. Динамо U-19 выиграло спарринг у турецкой команды, забив три мяча
Динамо Киев драка Алексей Михайличенко
Дмитрий Олийченко Источник: ТСН
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С ассистом Модрича. Рома сыграла вничью с Миланом
Футбол | 25 января 2026, 23:40 4
С ассистом Модрича. Рома сыграла вничью с Миланом
С ассистом Модрича. Рома сыграла вничью с Миланом

Матч завершился со счетом 1:1

Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25 января 2026, 11:56 33
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский

Даниил Явгусишин завоевал второе юшо подряд

Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Бокс | 25.01.2026, 07:00
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Ливерпуль узнал ценник, который установило Динамо за Михавко
Футбол | 26.01.2026, 04:32
Ливерпуль узнал ценник, который установило Динамо за Михавко
Ливерпуль узнал ценник, который установило Динамо за Михавко
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25.01.2026, 07:41
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
24.01.2026, 21:16
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 5
Футбол
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 7
Бокс
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем