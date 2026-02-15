Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда
Украина. Первая лига
ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда

Артем Ситало перебрался в Запорожье

ФК Металлург Запорожье

Запорожский Металлург официально объявил о подписании опытного украинского форварда Артема Ситало. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Добро пожаловать в Запорожье, Артем», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, Артём присоединился к команде Сергея Ковальца на правах свободного агента. О финансовых деталях контракта ничего не известно.

Зимой запорожский Металлург возглавил известный украинский специалист Сергей Ковалец. В нынешнем сезоне Первой лиги Украины запорожский Металлург занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Артем Ситало Металлург Запорожье трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлург Запорожье
