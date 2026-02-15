ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда

Запорожский Металлург официально объявил о подписании опытного украинского форварда Артема Ситало. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Добро пожаловать в Запорожье, Артем», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, Артём присоединился к команде Сергея Ковальца на правах свободного агента. О финансовых деталях контракта ничего не известно.

Зимой запорожский Металлург возглавил известный украинский специалист Сергей Ковалец. В нынешнем сезоне Первой лиги Украины запорожский Металлург занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.