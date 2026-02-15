ОФИЦИАЛЬНО. Главный аутсайдер Первой лиги подписал опытного форварда
Артем Ситало перебрался в Запорожье
Запорожский Металлург официально объявил о подписании опытного украинского форварда Артема Ситало. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Добро пожаловать в Запорожье, Артем», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, Артём присоединился к команде Сергея Ковальца на правах свободного агента. О финансовых деталях контракта ничего не известно.
Зимой запорожский Металлург возглавил известный украинский специалист Сергей Ковалец. В нынешнем сезоне Первой лиги Украины запорожский Металлург занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.
