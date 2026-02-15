Экс-игрок сборной Грузии: «У Украины условия немного хуже, чем в Грузии»

Жеребьевка группового этапа Лиги наций 2026/27, избравшая в соперники сборной Украины национальные команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии, никого из футбольных специалистов не оставила равнодушным. Среди тех, кто с особым вниманием следил за результатами процедуры в Брюсселе, был эксигрец одесского Черноморца и сборной Грузии Кахабер Мжаванадзе. Своими впечатлениями о жребии, возведшем в одной группе национальную команду его родной страны с Украиной, в которой не только играл, но и создал семью, он поделился со Sport.ua.

– Обе команды – и Грузия, и Украина интересны, и мне очень хотелось бы их видеть на чемпионате мира, – сказал Мжаванадзе. – Эти сборные играют в атакующий футбол, который нравится зрителям.

– Как вы оцениваете их шансы в Лиге наций?

– Прежде всего обратил бы внимание на тот факт, что у Украины условия немного хуже, чем у Грузии и остальных соперников по группе. Украинская сборная, насколько известно, во время войны проводит домашние игры в Польше – а это не в родных стенах, где всегда есть максимальная поддержка. И это грустно. Но если учесть, что футболисты в Украине имеют такой уровень, что они могут любые задачи решать, то это говорит о высоких шансах. Это же могу сказать и о грузинах. У сборной Грузии атакующий потенциал очень силен. Чего стоят хотя бы Микаутадзе и Кварацхелия. Так что ждем только позитива и успехов от обеих сборных на турнирных путях в этом безумном мире, – сказал Мжаванадзе.