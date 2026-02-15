Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Салах 15 раз за 2 сезона забивал и ассистировал в одном матче
Англия
15 февраля 2026, 15:06 | Обновлено 15 февраля 2026, 15:07
Салах 15 раз за 2 сезона забивал и ассистировал в одном матче

Вспомним все матчи, в которых египтянин отличался подобным достижением

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах в 15-й раз за 2 сезона забил гол и отдал ассист в одном матче во всех турнирах.

Случилось это в матче 1/16 финала Кубка Англии, в котором «красные» победили Брайтон со счетом 3:0.

Интересным фактом является то, что ни один игрок АПЛ не имеет в своем активе более 6 подобных поединков, начиная с начала прошлого сезона.

Игроки АПЛ с наибольшим количеством матчей с голом и ассистом во всех турнирах, начиная с сезона 2024/25

  • 15 – Мохаммед Салах (Ливерпуль)
  • 6 – Букайо Сака (Арсенал)
  • 6 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Матчи, в которых Мохамед Салах отмечался как голом, так и ассистом, начиная с начала прошлого сезона (15)

  • 2025/26, Кубок Англии, против Брайтона (1+1)
  • 2025/26, Лига чемпионов, против Атлетико (1+1)
  • 2024/25, Кубок английской лиги против Тоттенхэм Хотспур (1+1)
  • 2024/25, АПЛ, против Манчестер Сити (1+1)
  • 2024/25, АПЛ, против Астон Виллы (1+1)
  • 2024/25, АПЛ, против Эвертона (1+1)
  • 2024/25, АПЛ, против Вест Хэм Юнайтед (1+2)
  • 2024/25, АПЛ, против Тоттенхэм Хотспур (2+2)
  • 2024/25, АПЛ, против Ньюкасл Юнайтед (2+1)
  • 2024/25, АПЛ, против Манчестер Сити (1+1)
  • 2024/25, АПЛ, против Астон Виллы (1+1)
  • 2024/25, АПЛ, против Челси (1+1)
  • 2024/25, Лига чемпионов, против Болоньи (1+1)
  • 2024/25, АПЛ, против Манчестер Юнайтед (1+2)
  • 2024/25, АПЛ, против Ипсвич Таун (1+1)
чемпионат Англии по футболу статистика Ливерпуль Кубок Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Комментарии
Популярные
Новые
Старые
😼
Він міг би і далі собі грати в АПЛ, він не дуже хоче йти на відпочинок, але скоріше за все через вік, може змінити чемпіонат на азійський, підзаробити грошенят під кінець своєї кар'єри. Він досі запалює стадіон, все ще може швидко бігати, останній матч тому підтвердження, те як він тікає від захисників він все ще має гарну фізичну форму.
