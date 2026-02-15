Салах 15 раз за 2 сезона забивал и ассистировал в одном матче

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах в 15-й раз за 2 сезона забил гол и отдал ассист в одном матче во всех турнирах.

Случилось это в матче 1/16 финала Кубка Англии, в котором «красные» победили Брайтон со счетом 3:0.

Интересным фактом является то, что ни один игрок АПЛ не имеет в своем активе более 6 подобных поединков, начиная с начала прошлого сезона.

Игроки АПЛ с наибольшим количеством матчей с голом и ассистом во всех турнирах, начиная с сезона 2024/25

15 – Мохаммед Салах (Ливерпуль)

6 – Букайо Сака (Арсенал)

6 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Матчи, в которых Мохамед Салах отмечался как голом, так и ассистом, начиная с начала прошлого сезона (15)

2025/26, Кубок Англии, против Брайтона (1+1)

2025/26, Лига чемпионов, против Атлетико (1+1)

2024/25, Кубок английской лиги против Тоттенхэм Хотспур (1+1)

2024/25, АПЛ, против Манчестер Сити (1+1)

2024/25, АПЛ, против Астон Виллы (1+1)

2024/25, АПЛ, против Эвертона (1+1)

2024/25, АПЛ, против Вест Хэм Юнайтед (1+2)

2024/25, АПЛ, против Тоттенхэм Хотспур (2+2)

2024/25, АПЛ, против Ньюкасл Юнайтед (2+1)

2024/25, АПЛ, против Манчестер Сити (1+1)

2024/25, АПЛ, против Астон Виллы (1+1)

2024/25, АПЛ, против Челси (1+1)

2024/25, Лига чемпионов, против Болоньи (1+1)

2024/25, АПЛ, против Манчестер Юнайтед (1+2)

2024/25, АПЛ, против Ипсвич Таун (1+1)