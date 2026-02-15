Манчестер Сити – Солфорд Сити – 2:0. Кубковая дуэль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии
14 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.
Манчестер Сити на своем поле одолел Салфорд Сити (2:0) и вышел в 1/8 финала.
Хозяева быстро вышли вперед. Уже на 6-й минуте счет был открыт после автогола Алфи Доррингтона.
Во втором тайме команда Пепа Гвардиолы продолжила доминировать, и на 81-й минуте Марк Гехи удвоил преимущество Ман Сити, установив окончательный счет (2:0).
Кубок Англии. 1/16 финала, 14 февраля
Манчестер Сити – Солфорд Сити – 2:0
Голы: Алфи Доррингтон, 6 (автогол), Марк Гехи, 81
Видео голов и обзор матча
События матча
