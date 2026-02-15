Манчестер Сити – Солфорд Сити – 2:0. Кубковая дуэль. Видео голов и обзор

14 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.

Манчестер Сити на своем поле одолел Салфорд Сити (2:0) и вышел в 1/8 финала.

Хозяева быстро вышли вперед. Уже на 6-й минуте счет был открыт после автогола Алфи Доррингтона.

Во втором тайме команда Пепа Гвардиолы продолжила доминировать, и на 81-й минуте Марк Гехи удвоил преимущество Ман Сити, установив окончательный счет (2:0).

Кубок Англии. 1/16 финала, 14 февраля

Манчестер Сити – Солфорд Сити – 2:0

Голы: Алфи Доррингтон, 6 (автогол), Марк Гехи, 81

Видео голов и обзор матча