Кубок Англии
Манчестер Сити
14.02.2026 17:00 – FT 2 : 0
Солфорд Сити
Англия
15 февраля 2026, 16:27 | Обновлено 15 февраля 2026, 16:35
Манчестер Сити – Солфорд Сити – 2:0. Кубковая дуэль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии

Манчестер Сити – Солфорд Сити – 2:0. Кубковая дуэль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.

Манчестер Сити на своем поле одолел Салфорд Сити (2:0) и вышел в 1/8 финала.

Хозяева быстро вышли вперед. Уже на 6-й минуте счет был открыт после автогола Алфи Доррингтона.

Во втором тайме команда Пепа Гвардиолы продолжила доминировать, и на 81-й минуте Марк Гехи удвоил преимущество Ман Сити, установив окончательный счет (2:0).

Кубок Англии. 1/16 финала, 14 февраля

Манчестер Сити – Солфорд Сити – 2:0

Голы: Алфи Доррингтон, 6 (автогол), Марк Гехи, 81

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Гехи (Манчестер Сити).
6’
ГОЛ ! Автогол забил Алфи Доррингтон (Солфорд Сити).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
